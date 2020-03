Treno Tgv deragliato questa mattina sulla linea Strasburgo-Parigi. 348 i passeggeri a bordo, di cui 21 sono rimsti feriti. Uno è gravissimo.

Le autorità francesi annunciano l’incidente del treno ad alta velocità sulla tratta Strasburgo-Parigi. L’incidente è avvenuto nei pressi della cittadina di Ingenheim. Attraverso un comunicato, la prefettura del Basso Reno ha comunicato che una ventina dei 348 passeggeri sono rimasti feriti. Il più grave è il macchinista.

Secondo l’emittente BFM-TV, il macchinista, in gravi condizioni, dovrebbe essere trasportato per via aerea in ospedale.

Treno Tgv deragliato, attivato il centro operativo

“Abbiamo sentito l’impatto e improvvisamente abbiamo realizzato che il treno era finito fuori dai binari. Per lunghi secondi ha rallentato inclinandosi leggermente su un lato”, sono le parole di un testimone.

Nel frattempo, sono accorsi sul luogo i vigili del fuoco, iniziando i consueti lavori di recupero. Immediatamente attivato il centro operativo.

Il treno Tgv era partito alle 7:19 e, a seguito dell’incidente, avvenuto attorno alle 7:30, le autorità hanno comunicato l’interruzione della tratta a partire dalle 7:50, per motivi di sicurezza. Da quanto si apprende dalle prime fonti, non è deragliato l’intero convoglio, ma solo una parte. Questo ha causato la fuoriuscita dai binari di quattro vagoni.

Al momento, i treni Tgv sono sono ridottati sulla classica linea tra Vendenheim e Baudrecourt.

