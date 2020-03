Dopo più di 12 anni di relazione, si separano Silvio Berlusconi e Francesca Papale. A renderlo noto ci ha pensato un comunicato sul sito di Forza Italia.

Continua a far parlare di sè Silvio Berlusconi. Come nel mondo della politica, l’imprenditore ed ex presidente del Milan, è solito riempire anche i giornali di cronaca rosa. Così nei giorni scorsi era arrivata la clamorosa indiscrezione secondo la quale era finita la storia tra il fondatore di Forza Italia e la 35enne Francesca Pascale.

La conferma è avvenuta nella giornata di ieri ed anche se la storia d’amore tra i due è finita, continueranno a mantenere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia.

Forza Italia, l’annuncio della separazione sul sito

Così la conferma della separazione tra Berlusconi e la Pascale avviene anche sul sito del partito dell’Imprenditore. Infatti come si può leggere su una nota del sito di Forza Italia: “Dopo l’articolo di ‘Diva e Donna’ di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia“.

Il comunicato poi continua affermando: “È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti“.

La nota pubblicata sul sito del partito azzurro fa riferimento alle foto pubblicate dal giornalino di cronaca rosa, in cui vengono ritratti Berlusconi in compagnia di Marta Fascina, deputata di Forza Italia classe 1990. I due erano stati paparazzati in Svizzera e secondo Diva e Donna, i due vivrebbero insieme ad Arcore già da qualche mese.

D’altro canto la Pascale afferma di essere stupita, e dichiara: “Vorrò sempre un infinito bene al mio presidente. Gli auguro tutta la felicità del mondo. Spero che trovi una persona che si prende cura di lui come ho fatto io” – poi conclude con un sorriso – “Mi fa simpatia vedere un deputato portare a spasso il mio cagnolino. Ma va bene così“.

L.P.

