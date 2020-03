Deficit, il governo è pronto a chiedere al Parlamento di alzarlo dello 0,35% a causa dell’epidemia da coronavirus

Il governo, per far fronte all’epidemia da coronavirus, è pronto a sfruttare più risorse economiche del previsto. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha infatti annunciato che l’esecutivo chiederà al Parlamento di aumentare il deficit dello 0,35% sul Pil, pari a 6,3 miliardi.

Aumentare il deficit, ecco a cosa servirà

Le risorse, al totale di 7.5 miliardi di euro, andranno a finanziare un nuovo decreto con un pacchetto di misure che sosterrà l’economia.

A proposito di ciò ha parlato il ministro incaricato, Roberto Gualtieri, il quale ha spiegato che si rafforzeranno le strutture sanitarie e gli ammortizzatori sociali. Vi saranno anche misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario. Ancora, come affermato dallo stesso, ci saranno: “risorse per il Servizio sanitario nazionale, la protezione civile e le forze dell’ordine, misure che ci consentiranno di sostenere i redditi e salvaguardare l’occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali, perché nessuno deve perdere lavoro per coronavirus”.

Inizialmente il rialzo era previsto per 2 decimi, una cifra pari a 3.6 miliardi, ma non sarà così. A settembre, nella nota di aggiornamento al Def, il governo aveva previsto per il 2020 un rapporto deficit/Pil al 2,2%. Questo livello salirà ora fino al 2,5%. Il premier Conte è però fiducioso e la mossa, a quanto pare, avviene nell’ambito di un confronto in atto con la Commissione europea.

Il voto del Parlamento per autorizzare il governo a procedere all’incremento del deficit è previsto per la prossima settimana.

