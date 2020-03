Coronavirus, ecco come arginare l’infezione da Covid-19. Ne parla Pier Luigi Lopalco, epidemiologo di fama nazionale che fornisce ai cittadini un possibile rimedio sull’emergenza.

Come provare ad arginare l’allarme coronavirus? Ha provato a spiegarlo Pier Luigi Lopalco, epidemiologo di fama nonché professore di Igiene dell’Università di Pisa. Intervenuto ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, l’esperto ha dato alcune indicazioni precise e preziose per i cittadini.

Coronavirus, parla l’esperto

Innanzitutto c’è un modo per evitare i contagi in grossissima percentuale: “Ogni giorno a reti unificate bisognerebbe consigliare: chi ha la febbre se ne stia a casa. Ai primi sintomi state a casa. Già così si limiterebbero i contagi del 90 per cento”. Così – aggiunge – si sarebbero limitati anche quelli precedenti: “Certo. Lo spread dell’infezione schizza perché chi non sta bene se ne va in giro. Tuttora mi arrivano notizie di persone con sintomi che si presentano a feste”.

Poi una domanda lecita: se si chiudono scuole e alcuni luoghi pubblici, perché non anche i supermercati? La risposta è la seguente: “Allora, l’altra possibilità è quella di contagi da asintomatici. In questa fase è necessario limitare gli accessi ai luoghi dove si riuniscono le persone, come cinema e teatri”.

La soluzione, secondo Lopalco, è un’altra: “Rispetto ai supermercati non direi di chiudere, ma di provvedere a un sistema di accessi limitati, questo sì. Già creerebbe una dinamica di svuotamento. Poi chi ne ha la possibilità dovrebbe fare per un po’ la spesa online. Certo, se l’anziano scende nella bottega sotto casa non corre rischi. Ma vi prego, resistete: niente aperitivi e niente feste”.

Quando potrebbe arginarsi l’epimedia? “Dalla comparsa in un’area del “paziente 1” almeno 40/45 giorni nella zona di riferimento. Nei prossimi giorni capiremo se le misure prese nel Nord Est funzionano. Ma nel caso attenzione a non cantare vittoria troppo presto: serve prudenza”.