Coronavirus, rivoluzione in tv: annullato definitivamente un programma che faceva della presenza del pubblico in studio un elemento fondamentale.

Il Coronavirus stravolge anche la tv e i palinsesti televisivi. Dopo la decisione di trasmettere determinati programmi senza pubblico, tra questi Le Iene, Live non è la D’Urso, La domenica sportiva e Che tempo che fa, è stato adesso addirittura annullato un programma. Si tratta de ‘La Corrida‘, condotto da Carlo Conti e in programma su Rai 1 che faceva proprio della presenza del pubblico in studio un elemento fondamentale del programma.

Coronavirus, modifiche in tv

Al posto de ‘La Corrida’, andrà in onda una puntata speciale di ‘Porta a Porta’ con il solito Bruno Vespa alla conduzione e diversi ospiti d’eccezione. Confermati, invece, ‘Ballando con le stelle‘ di Milly Carlucci e ‘Amici‘ di Maria De Filippi, mentre nella puntata di questa sera di ‘Mezz’ora in più‘ su Rai 3 si parlerà del Coronavirus e dei tanti provvedimenti varati dal governo per ovviare all’emergenza in Italia. Il Coronavirus, dunque, colpisce anche la tv italiana e i palinsesti televisivi.

