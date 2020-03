Seguendo le indicazioni degli esperti del Cnr, possiamo realizzare in casa un disinfettante per superfici, in grado di allontanare la minaccia del virus.

Sono circolate in questi giorni diverse indicazioni sul come produrre in casa i disinfettanti per mani, a scopo precauzionale e igienico. Ma non si era ancora parlato della ricetta per realizzare un disinfettante che allontana la minaccia da virus sulle superfici impermeabili e lavabili.

Gli esperti del Consiglio nazionale delle Ricerche ci offrono la ricetta per produrre un disinfettante casalingo, preparato attraverso l’utilizzo di tre soluzioni. La ricetta è stata ideata da Matteo Guidotti e dal suo team dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Scitec) del Cnr di Milano. Ma attenzione! Il disinfettante va utilizzato esclusivamente sugli oggetti e non su mani o corpo.

Leggi anche >>> Coronavirus, come vengono puliti gli aerei e le navi da crociera

La ricetta del disinfettante per superfici fai da te

Matteo Guidotti, insieme agli esperti del Cnr, ha spiegato che il disinfettante è composto da tre soluzioni. Il ricercatore ha poi ribadito l’importanza di igienizare “superfici come maniglie, pulsanti, tavoli o ripiani e dei dispositivi di protezione impermeabili come guanti, stivali o simili“, al fine di “contenere e prevenire la diffusione del virus patogeno nell’ambiente“.

L’esperto ha poi spiegato come produrre il disinfettante (ricordiamolo, per sole superfici e non per il corpo) in tre soluzioni: alcol denaturato (rosa) al 90%, il perossido di idrogeno (cioè acqua ossigenata) allo 0,5% o il ipoclorito di sodio (ovvero la comune candeggina) allo 0,1%.

Ciò che è necessario fare, dal momento che le soluzioni di per sé sono troppo concentrate, è diluirle in parti di acqua. Gli esperti hanno dunque parlato di tre preparazioni diverse:

0,4 l (due bicchieri di plastica colmi) di alcol denaturato al 90% in mezzo litro di acqua di rubinetto. 0,1 l (metà bicchiere di plastica) di acqua ossigenata diluita in mezzo litro d’acqua potabile. 10 ml di candeggina diluita in mezzo litro d’acqua potabile.

Guidotti ha poi chiarito che questo tipo di soluzioni sono poco stabili nel tempo, dunque tendono a perdere efficacia. Il consiglio è quindi di preparare giornalmente le soluzioni a base di candeggina e acqua ossigenata. La soluzione a base d’alcol può durare anche una settimana. Naturalmente, è bene tenere tali soluzioni lontane dalla portata dei bambini.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, paziente 1 stabile con cure sperimentali

F.A.