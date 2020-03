Il trentottenne di Codogno, primo paziente risultato positivo al Coronavirus in Italia, presenta condizioni stabili. A sostenerlo è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia ha parlato in merito al paziente 1, il trentottenne di Codogno risultato come primo positivo al Coronavirus in Italia.

Nel corso di una conferenza stampa, l’assessore ha sostenuto: “Il paziente 1 è stabile, è’ intubato e viene curato con un cocktail di farmaci sperimentale, che speriamo ci dia qualche risultato positivo”.

Coronavirus, la moglie del paziente 1 è stata dimessa

Da quanto si evince, la moglie del trentottenne, anche lei sottoposta a tampone e risultata positiva, è stata dimessa ed è dunque tornata a casa. La donna, incinta all’ottavo mese, era stata ricoverata venerdì 21 febbraio.

La moglie del trentottenne, da quanto si apprende, ha lasciato l’ospedale già da qualche giorno. Ora dovrà ad ogni modo affrontare un periodo di quarantena. A seguito dei vari controlli alla quale la donna si è sottoposta, le condizioni sembrano buone.

La donna si è poi sottoposta, prima di lasciare la struttura, a un’ecografia, che ha confermato che anche la bambina che porta in grembo sta bene.

