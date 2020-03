Coronavirus, parla Mattarella: per diversi giorni il Presidente della Repubblica ha osservato senza pronunciarsi, ma ora ha fatto il punto della situazione

Coronavirus, parla Mattarella e ne ha per tutti. Il Presidente della Repubblica fino ad oggi aveva preferito chiamarsi fuiori anche se aveva seguito da vicino l’emergenza nel Paese. però mancava una sua dichiarazione ufficiale. Ora è arrivata, richiamando il senso di unità del Paese con un chiaro appello alle opposizioni che devono remare dalla stessa parte. Ed era dal settembre 2001 che un Presidente non parlava alla nazione a reti unificate di fatti non legati alla politica.

Sergio Mattarella nel suo discorso elogia l’Italia che nonostante stia attarversando un momento duro, molto impegnativo, non molla. Il virus ha colpito duro qui come in molti altri Paesi del mondo e certo non può lasciare indifferenti. “Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti”.

Le sue prime parole sono per medici e operatori sanitari, in prima linea nell’affrontare l’epidemia italiana del Coronavirus. Personale che sicuramente rappresenta l’eccellenza, come ha ancora una volta dimostrato in questi giorni. Ma ha anche bisogno di esserte implementato e il governo lo farà. “Ci saranno misure per l’immissione di nuovo personale da affiancare loro e per assicurare l’effettiva disponibilità di attrezzature e di materiali.

Il Presidente è convinto che l’Italia ancora una volta ce la farà, perché di situazioni come queste ne ha già affrontate nella sua storia. però non servono allarmismi e nemmeno imprudenze. Tutti i cittadini devono e dovranno avere fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. “Possiamo e dobbiamo avere fiducia nell’Italia“, ha precisato Mattarella.

Mattarella elogia il ruolo del governo e bacchetta opposizioni e Regioni



Poi il Preidente della Repubblica ha ricordato il ruolo fondamentale del governo nel coordinare la grande macchina organizzativa occorrente. “Ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sono semplici, ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio”.

L’invito per tutti è quello di seguire le indicazioni e di attenersi, anche se significa cambiare le abitudini quotidiane. Ma rispettando quelle precauzioni ognuno potrà dare il suo contributo. E solo così l’Italia potrà pensare di uscire da questa situazione.

E tutti dovranno fare la loro parte, comprese le opposizioni. Perché “alla cabina di regia costituita dal governo spetta assumere le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità. Vanno, quindi, evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento”. Una stoccata ad alcuni goevrnatori regionali, ma in fondo anche a quei leader di partito che hanno criticato le mosse del governo. Mattarella ancora una volta richiama all’unità nazionale, unica via per dimostrare di essere un Paese che ci crede. Tre minuti di discorso che serviranno?