Uno studio di medici cinesi ha provato a vedere l’infezione di Coronavirus in 3d. Lo studio aiuterebbe i ricercatori a trovare i farmaci contro il virus.

Uno studio scientifico cinese ha provato ad osservare in 3D l’intero meccanismo con cui il Coronavirus attacca le cellule umane per infettarle.

A permettere tale studio ci ha pensato la tecnica innovativa, da Nobel, che ha preso il nome di criomicroscopia elettronica. I risultati dello studio saranno fondamentali per la ricerca di un farmaco contro il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Con i primi risultati, inoltre, si potranno sviluppare nuovi test diagnostici e farmaci contro Covid-19. A coordinare l’esperimento ci ha pensato il ricercatore cinese Qiang Zhou. Successivamente i risultati saranno pubblicati su Science da Westlake University e Tsinghua University.

Ma lo studio innovativo non è il primo ad essere fatto sul misterioso virus cinese. Infatti pochi giorni fa, sempre sulla rivista Science, è stato pubblicato un altro studio basato sulla diffusione delle malattie infettive, con cui i ricercatori dell’università del Texas ad Austin avevano scoperto la proteina Spike, in grado di infettare i tessuti umani.

Coronavirus, le scoperte dei ricercatori

Con lo studio dell’Università del Texas ad Austin, i ricercatori sono riusciti a capire come il piede di porco molecolare del virus agisce forzando una specifica ‘toppa’ della cellula che si chiama recettore Ace-2. La conoscenza della struttura molecolare del virus è essenziale nella lotta per sconfiggerlo.

Ma nonostante la grandiosa scoperta dell’Università del Texas, nessuno era riuscito ad ottenere un’intera immagine del virus. Così i ricercatori cinesi usando la criomicroscopia elettronica, una tecnica innovativa per la visione delle molecole in 3D, sono risuciti ad ottenere tale immagine.

La stesa tecnica era stata usata anche per la scoperta del virus Zika, con l’immagine che fu usata per catturare l’intero recettore Ace-2 legato a una proteina di membrana che lo accompagna, chiamata BOAT1.

Gli autori della scoperta scrivono a riguardo: “Il nostro risultato non fa soltanto luce sul meccanismo di infezione ma aiuterà anche lo sviluppo di nuove tecniche di identificazione del virus e potenziali terapie antivirali“.

