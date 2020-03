Elena Bonetti, ministro della Famiglia, pensa nel frattempo alle misure da adottare a seguito della chiusura delle scuole fino al 15 marzo. Tra queste, i voucher per i baby-sitter.

Nel corso di un’intervista alla trasmissione Radio Capital, il ministro Elena Bonetti ha parlato in merito alle misure che il governo sta prendendo in considerazione per il sostegno ai costi delle baby-sitter, in questo periodo chiamate in causa, vista la chiusura delle scuole, approvata nella giornata di ieri.

Queste le parole del ministro: “Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher, si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche. Anche i nonni che sono così preziosi nel welfare della nostra società e oggi vanno tutelati, quindi dare anche la possibilità di evitare troppo contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori. Sono misure che si dovranno attivare fin da ora”.

Voucher baby-sitter e sostegno alle famiglie

Dalle parole di Elena Bonetti si evince anche la volontà di sostenere economicamente le famiglie. “All’Europa sono stati chiesti fondi e la spesa che serve deve essere messa in campo per sostenere le famiglie“. In merito alla questione, sono stati richiamati in causa i vaucher baby-sitter. “Avevamo già un voucher baby-sitter, che non era stato reintrodotto nella legge di bilancio”.

Nel contesto dell’intervista, la ministra ha anche sentito voci circa un parere del comitato scientifico sulla scelta di chiudere le scuole fino al 15 marzo: “Non corrisponde al vero che sulla sospensione delle lezioni il Comitato scientifico avesse dato parere contrario e non ci è stato riportato”.

