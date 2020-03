Coronavirus, in Germania la prima persona contagiata in Europa: si tratterebbe con precisione di un uomo di 33 anni di Monaco.

Continua, senza sosta, la diffusione del Coronavirus in Italia, in Europa e nel mondo. E adesso dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione su quella che sarebbe la prima persona contagiata nel nostro continente. Si tratterebbe – secondo quanto riferito dal ‘New England Journal of Medicine’ – di un uomo di 33 anni di Monaco, in Germania: proprio quest’ultimo, infatti, avrebbe manifestato i primi sintomi lo scorso 24 gennaio e dopo appena tre giorni si sarebbe presentato addirittura a lavoro. Tra le altre cose, lo stesso uomo avrebbe preso parte a un meeting in cui era presente una collega di Shanghai.

Coronavirus, la decisione del Teatro dell’Opera

Intanto, anche il teatro dell’Opera ha deciso di fermarsi e di annullare gli spettacoli in programma tra marzo ed aprile. Non si terranno più, dunque, ‘Il Corsaro‘ (5-6-7-8 marzo) e ‘Turandot‘ (martedì 24, mercoledì 25, venerdì 27, sabato 28, domenica 29, martedì 31 marzo, mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, sabato 4, domenica 5 aprile). Ovviamente il Teatro dell’Opera rimborserà tutte le persone che hanno già acquistato i tagliandi per i due spettacoli in questione.

