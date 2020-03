Coronavirus, frase infelice via social di Chiara Biase. Dopo la polemica dello scorso dicembre per la famosa frase degli 80 mila euro, l’influencer ci ricasca di nuovo.

Chiara Biasi torna di nuovo nell’occhio del ciclone. Dopo aver fatto discutere a dicembre con una frase infelice poi chiarita (“Io per 80 mila euro non mi alzo nemmeno dal letto”), questa volta l’influencer fa polemica per un’altra dichiarazione in merito all’emergenza coronavirus.

Coronavirus, brutta gaffe di Chiara Biasi

“Nessuno che mi sta sul ca**o che muore”, ha infatti riferito la 26enne in merito alla situazione nazionale. Un clamoroso autogol. Perché più che una dichiarazione vera e propria, si è trattato di un messaggio di una conversazione privata.

La donna, invece, l’ha condivisa nelle proprie ‘storie’ Instagram. Stava parlando con un amico dei disagi causati a Milani dalla situazione ed è uscito fuori il tutto. Quando ha compreso la gravità del fatto, probabilmente perché arrivava la prima ondata di indignazione privata, ha cancellato il post ma ormai era troppo tardi.

Uno scivolone gratuito e irrispettoso verso un’Italia in ginocchio e le tante persone che stanno vivendo questa tragedia. Sono infatti 2.706 i casi certificati, 107 le vittime. E’ caduta anche l’ultimo baluardo, ovvero la Val d’Osta che fino a ieri era l’unica regione non infettata. Quest’oggi sono stati certificati due casi anche lì. E’ emergenza nazionale in tutto e per tutto adesso.

