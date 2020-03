Sono dati allarmanti quelli che ci vengono alla mano. L’emergenza Coronavirus ha colpito di netto i servizi culturali del Paese. Di conseguenza, molti posti di lavoro entrano in una fase delicatissima.

In tutta Italia, prendendo come esempio emblematico Milano e la Lombardia, si sta attraversando un periodo molto delicato, causato dall’emergenza Coronavirus. Chi, più di tutti, ha subito il duro colpo, è il cinema e il teatro, costretti a una chiusura di prevenzione, con conseguenze allarmanti.

Ma veniamo ai dati: le cifre, per la sola Lombardia, ammontano (con le due settimane di chiusura) a 11,3 milioni di euro di mancati incassi per i teatri, tra cui, anche la Scala. Il danno aleggia anche attorno ai cinema, che perdono in media sette milioni di euro.

Leggi anche >>> Coronavirus, Conte: “Misure come nessun altro paese, efficacia contenitiva”

Migliaia di posti di lavoro a rischio

Tra le notizie più gravi ci sono i dati relativi ai posti di lavoro. Se pensiamo che, solo nella città di Milano, lavorano in media 300 attori professionisti e 100 ballerini, ad oggi fermi e senza alcun guadagno, il dato risulta preoccupante. Nel settore del cinema sono impiegate circa un migliaio di persone e, in media, il doppio nel circuito dei teatri. Gran parte di essi lavora nel prestigioso teatro “Alla scala”.

A parlare dell’impatto critico dell’emergenza è intervenuto Francesco Aufieri, segretario generale della Slc-Cgil di Milano, che in merito alla questione ha sostenuto: “Una città senza cultura è molto più povera e siamo preoccupati per la sorte di tanti lavoratori che subiranno un impatto devastante”.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, ufficiale: scuole chiuse. Il Governo: “Ora norma per aiutare i genitori”

F.A.