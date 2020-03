Tanta disinformazione e tante bufale sul Coronavirus: una leggenda metropolitana vorrebbe che il virus sia stato prodotto in un laboratorio di Wuhan. C’è un fondo di verità, ma la storia è diversa

a cura di Luca Cozzuto (biotecnologo e bioinformatore) e Antonio Papa

Arriva l’epidemia globale, arrivano i morti e il rischio di una catastrofe che sembra soltanto agli inizi, e naturalmente arriva anche il drittone di turno che pretende di sapere cose che “non ci dicono”. Nascono così le migliori (si fa per dire) bufale sul coronavirus. Come quella ormai celeberrima teoria secondo la quale il nuovo virus che terrorizza il mondo intero sarebbe stato creato di proposito in un laboratorio militare di Wuhan per sterminare la popolazione mondiale, o quell’altra leggenda secondo cui il tutto sarebbe nato da una provetta caduta a terra che avrebbe diffuso il virus dapprima nel laboratorio, poi nel resto del mondo.

Scene da film, anche piuttosto affascinanti. Ed è questo l’unico motivo per il quale molte persone cascano in questi avvincenti racconti e li prendono per veri. Sono plausibili, sono spaventosi e nascondono quel pizzico di “segretezza” che ci fa sentire più furbi e “informati” degli altri. Così nasce di solito una bufala, così nascono anche le bufale sul coronavirus, una di quelle tipiche catene di Sant’Antonio che girano su Whatsapp e all’improvviso diventano realtà, per pochi ma molto fastidiosi “esperti” improvvisati. Ma le cose sono andate diversamente, e non sono certo voci di corridoio. Fatti e documenti attestano che la diffusione del virus era stata ampiamente prevista, ma non è stata né “involontaria” né tanto meno dolosa.

Il coronavirus “svelato” nel 2015: Wuhan sapeva, ma non fu ascoltata

In realtà, come in tutte le bufale e le leggende metropolitane, un fondo di verità c’è. Il problema sorge quando quella verità viene distorta e fatta aderire ad una narrazione che cerca per forza il marcio e per questo diventa tossica. Il laboratorio di Wuhan in questa storia del coronavirus c’entra eccome, perché il rischio di un nuovo virus era già stato ampiamente previsto e teorizzato dall’istituto di virologia di Wuhan. Alla base delle ricerche del laboratorio cinese c’è un altro virus, anch’esso molto famoso, diffusosi 17 anni fa: quello che causava la SARS.

“Era un virus già conosciuto”: certo, anche la SARS nasce da un coronavirus!

L’epidemia di SARS nel 2003 è stata causata da un coronavirus e ha causato 774 morti concentrati soprattutto in Cina continentale e ad Hong Kong. Non sorprende quindi la scelta del governo cinese di investire nella ricerca sui virus e di spingere il Wuhan Institute of Virology (fondato nel 1956) a spostare il proprio focus. Prima ricerca in agricoltura e ambiente, poi medicina e virologia.

Ma andiamo per gradi. Il centro virologico di Wuhan collaborò a uno studio, pubblicato poi nel 2015, in cui analizzarono i coronavirus dei pipistrelli (da cui ha avuto origine anche la SARS) e il loro potenziale di infettare l’uomo. Scienziati americani e cinesi crearono un virus “chimerico” in cui una parte di coronavirus di pipistrello era aggiunta a uno di topo. In questo modo hanno potuto testare in laboratorio se il virus fosse poi grado di infettare l’uomo. Risposta affermativa: la “parte” di virus del pipistrello era in grado di legare anche cellule di altre specie.

Cosa è andato storto: la fine del finanziamento e i falsi miti

Tipi di studio come quello sul coronavirus sono molto importanti ma anche molto rischiosi e devono essere condotti in centri di ricerca all’avanguardia in cui c’è un continuo controllo di qualità. Questo studio in particolare aveva avuto l’appoggio del National Institutes of Health (NIH) e dal Centers for Disease Control (CDC) americani e tutti i possibili casi di esposizione involontaria sono stati comunicati a entrambe le agenzie. Nonostante queste garanzie l’NIH ha deciso di sospendere il finanziamento a questo tipo di studi come risposta alle crescenti preoccupazioni della comunità scientifica e per evitare possibili rischi.

Le bufale sul Coronavirus e come si è diffuso il 2019-nCoV

Qui termina il “fondo di verità” a cui abbiamo fatto riferimento prima e si entra nel falso mito. Non è mai accaduto che il 2019-nCoV (dove N sta per “nuovo”, CoV sta per “CoronaVirus” e 2019 ovviamente è la data in cui è “esploso” il fenomeno) sia “scappato” dal centro di Wuhan. Dopo i primi casi, infatti, gli scienziati hanno isolato il virus e letto il suo genoma e hanno potuto verificare che non solo non assomiglia a nessun virus usato in laboratorio ma è molto simile a quelli presenti in natura nei pipistrelli. Un “salto” di specie che in passato è già accaduto, e non solo dai pipistrelli. La MERS, ad esempio, è causata da un coronavirus che proviene dai cammelli mentre l’aviaria da un virus influenzale proveniente dagli uccelli.

Anche il passaggio dagli uomini agli animali è possibile: in Costa d’Avorio la popolazione locale di scimpanzé fu infettata da un coronavirus umano. Ma come è “saltato” il SARS-CoV2 all’essere umano? L’ipotesi più plausibile – ma mai confermata ufficialmente – è quella relativa al mercato ittico di Wuhan, dove vengono si vendono e si macellano in strada diversi tipi di animali, tra cui serpenti e pipistrelli in pessime condizioni igieniche. E in effetti i primi pazienti accertati avevano in comune proprio la presenza in questo mercato.

Le tesi complottiste e i miti da sfatare

In conclusione, forse l’unica vera responsabilità degli USA e del resto del mondo può essere quella di non aver “creduto” fino in fondo alle ricerche sul coronavirus che predicevano nuovi possibili epidemie. Il resto sono tutte non-verità, romanzate e riadattate sulla base di tesi complottiste che – fateci caso! – sbucano ad ogni tragedia e in ogni situazione difficile da spiegare a menti non “scientifiche”. Perché il punto, in fondo, è questo qui: divulgare è difficile, raccontare è molto più semplice. Per questo a un ottimo scienziato preferiamo sempre un buon cantastorie.

