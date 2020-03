Sale il bilancio dei morti in Italia per il Coronavirus: altri 41 solo oggi. 148 le vittime totali dall’inizio dell’epidemia, 3296 i casi positivi

Si aggrava sempre di più il bilancio dei morti in Italia a causa del Coronavirus. Nel bollettino quotidiano rilasciato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli risultato 41 nuovi decessi, un numero in aumento rispetto ai 28 di ieri. In totale le vittime da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia nel nostro paese sono 148. Peggiora anche il dato su contagiati, che ad oggi sono saliti a 3296, ben 590 in più rispetto a ieri. Le vittime riguardano la fascia di età tra i 66 e i 94 anni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, in Germania la prima persona contagiata in Europa