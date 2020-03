Le ultime sul calciomercato Juventus: ecco quanto ammesso in tal senso dall’ex direttore generale bianconero, Luciano Moggi.

La Juventus continua a monitorare con attenzione il calciomercato in vista della prossima stagione con l’obiettivo di mettere a segno un super colpo in entrata. La priorità della dirigenza di corso Galileo Ferraris resta un centrocampista di livello assoluto e il nome in cima alla lista dei desideri del ds Paratici è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo con cittadinanza spagnola classe ’95 è un vecchio pallino della Juve, ma ha un contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2024 e una valutazione di mercato non proprio bassa. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa pista.

LEGGI ANCHE >>> Milinkovic-Savic sfida le leggi della fisica: gol surreale in allenamento – VIDEO

Calciomercato Juventus, annuncio di Moggi

Milinkovic-Savic piace alla Juve ormai da diversi anni, ma la prossima estate potrebbe davvero essere quella buona per il trasferimento del giocatore a Torino. A confermarlo è anche l’ex direttore generale della ‘Vecchia Signora’, Luciano Moggi, negli studi di ‘7 Gold’: “Il prossimo colpo in entrata della Juventus secondo me sarà Milinkovic-Savic. Sarri, invece, resterà in bianconero almeno fino al termine della stagione in corso anche in caso di eliminazione dalla Champions League“. Annuncio importantissimo, che scatenerà la fantasia dei tantissimi sostenitori della Juve: sarà davvero Milinkovic-Savic il tanto atteso rinforzo dei bianconeri in mezzo al campo o alla fine Agnelli e Paratici vireranno su altri profili?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, assalto al nuovo attaccante: vale 170 milioni