E’ un “Super Tuesday” per Joe Biden. L’ex vicepresidente batte ancora Bernie Sanders e continua la sua rincorsa per le elezioni USA 2020.

Continua a vincere ed a convincere Joe Biden. L’ex vicepresidente dell’era Barack Obama, sembra il principale concorrente per l’elezioni del 2020 e continua a conquistare stati su stati. Il “Super Tuesday” è ancora una volta magico per i democratici, che continuano ad inanellare vittorie totalmente inaspettate dall’inizio della campagna elettorale.

Una serie di successi che rischia di stroncare definitivamente le speranze di vittoria del socialista Bernie Sanders, che continua a non convincere il popolo americano.

Joe Biden, chiamato ironicamente “sleepy” da Donald Trump, è rimasto più che soddisfatto dopo gli ultimi risultati, affermando: “E’ straordinario. Ci avevano dato per spacciati ma siamo ancora qui, siamo ancora vivi!”

USA 2020, Joe Biden continua a sorprendere: conquistato anche il Texas

E’ stato un Super Martedì per i democratici, con Biden che a sorpresa fa il colpo grosso e conquista lo stato dell Virginia. Poi arriva las contata vittoria in North Carolina, dove era dato per favorito.

Ma i successi dell’ex vicepresidente di Barack Obama non si fermando qua. Infatti “Sleepy Joe“, in serata conqusita anche l’Alabama, l’Oklahoma, il Tennessee, il Minnesota, l’Arkansas e soprattutto il Massachusetts alla padrona di casa Elizabeth Warren, che adesso sembra pronta a gettare la spugna.

Per Bernie Sanders, che nonostante i risultati continua a crederci, arriva la scontata vittoria in California e poi altri tre successi. Il primo arriva nel suo Vermont, per poi affermarsi anche nello Utah e nel Colorado.

Nessuno poteva aspettarsi l’exploit di Biden, ne tantomeno Michael Bloomberg, il miliardario ex sindaco di New York al suo esordio alle urne. Infatti Bloomberg non sembra sfondare da nessuna parte ed adesso brama la decisione di gettare la spugna alla corsa per la casa bianca.

Biden ai suoi fan dopo l’incredibile serie di successi ha dichairato: “Sono fiducioso che vinceremo la nomination e sconfiggeremo Donald Trump“.

Così continua a stupire Biden, mentre invece le due delusioni restano Elizabeth Warren e Michael Bloomberg, che dopo le delusioni delle ultime primarie, continuano a pensare ad un ritiro inaspettato.

L.P.

