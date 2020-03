Un terribile tornado si è abbattuto sulla città di Nashville, in Tennessee, provocando grossissimi danni. 24 i morti, ma il numero è in aumento

Verso la mezzanotte (ora locale) di ieri, nella città di Nashville in Tennessee, si è abbattuto un devastante tornado che ha provocato danni ingenti. Il bilancio è drammatico: al momento si contano 24 morti, ma il numero è in continuo aggiornamento ed è destinato ad aumentare. I feriti toccano il centinaio, mentre oltre 50mila abitanti si sono ritrovati senza luce. Si parla inoltre, secondo una stima iniziale, di almeno 50 edifici crollati a Nashville e in altre tre contee limitrofe, provocando danni incalcolabili per l’area del Tennessee in questione. Mount Juliet e Lebanon le zone più colpite, ma non sono le uniche. L’aeroporto John C. Tune è stato chiuso a data da destinarsi, mentre ci sono problemi legati anche al ‘Supertuesday’.

Tennessee, dichiarato subito lo stato di emergenza

I danni incalcolabili provocati dal tornado in Tennessee farà sicuramente parlare per diverso tempo. Almeno 24 i morti, ma si parla già di numeri in crescita, moltissimi i feriti. Oltre 50 edifici crollati sotto la forza dirompente del fenomeno naturale, aeroporti chiusi e luce saltata per buona parte della contea di Nashville. Un bilancio disastroso, che ha fatto subito scattare lo stato di emergenza. Lo ha dichiarato il governatore Bill Lee, che ha aggiornato i cittadini sulle condizioni in cui versa il Paese poco dopo l’accaduto. Arrivato anche il messaggio di sostegno da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha voluto augurare “i miei più sentiti auguri alla popolazione del Tennessee“. Nel fine settimana, inoltre, Trump dovrebbe recarsi sul luogo dell’accaduto di persona.

