Serie A tutta a porte chiuse: confermato il recupero delle gare saltate lo scorso weekend e il derby d’Italia tra Juve e Inter chiuderà il programma

Serie A, confermate le porte chiuse come per tutto il resyo delloi sport in Italia. Una decisione presa direttamente dal governo con un decreto d’urgenza appena firmato dal Premier Conte. E in base a questo la Lega ha preparato il calendario dei recuperi per le partite saltato lo scorso weekend per la settima giornata di ritorno.

Nonostante la volontà dell’Inter di giocare prima la gara saltata con la Sampdoria e poi quella di Torino con la Juventus, non sarà così. In realtà il primo recupero sarà Juventus-Inter all’Allianz Stadium, partita che chiuderà il programma della giornata, domenica 8 marzo alle 20.45.

Il calendario competo prevede una sola gara sabato sera, alle 20.45, quella tra Sampdoria e Verona che avrebbe dovuto andare in scena lunedì scorso. Domenica 8 marzo alle 12.30 si giocherà Milan-Genoa a San Siro. Alle 15 invece fischio d’inizio per

Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Infine alle 18 l’altrt recupero in calendario, Udinese-Fiorentina.

Porte chiuse in tutto lo sport fino al 3 aprile, anche per le altre federazioni

La Serie A di calcio è solo uno dei molti sport che in Italia dovranno adattarsi giocoforza alle porte chiuse. Lo spiega chiaramente il decreto firmato da Conte. Tutto lo sport chiuderà gli impianti, salvo nuove disposizioni, fino al 3 aprile prossimo senza nessuna deroga.

“Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive – si legge – di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”. Però sarà permesso lo svolgimento di eventi, oltre che di allenamenti di squadre agonistiche, all’interno di impianti sportivibasta che siano a porte chiuse. Ma le società dovranno garantire controlli continui su atleti e tesserati.

E lo sport di base? permesso pure quello, sempre rispettando i paletti imposti dal governo. Serve aspetrtare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficuiale, che sarà immediata, ma intanto le regole sono già operative. E di fatto significano anche la cancellazione di molti eventi agonistici sul territorio nazionale, con molte federazioni che stanno già adeguando i loro calendari.