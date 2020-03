Non riusciva a sopportare l’idea della quarantena, uomo affetto da Coronavirus scappa

Ad espandere il Coronavirus sono complici anche i cittadini italiani. L’ultimo caso è un uomo di 75 anni originario di Codogno che non ha resistito alla consapevolezza di dover restare in ospedale, in quarantena ed è scappato. L’uomo ha raggiunto la stazione e preso il primo treno per Cremona. E’ stato individuato dai Carabinieri di Crema che l’hanno preso e scortato fino in ospedale. L’uomo ha a suo carico una denuncia per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità.

Il 75enne era stato messo in quarantena forza perché positivo al Coronavirus, era infatti arrivato all’ospedale Maggiore di crema accusando una terribile broncopolmonite. Con i dovuti accertamenti, il tampone è risultato positivo al virus.

