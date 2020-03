Pizza Coronavirus, Canal+ dopo le furiose polemiche scarenate da un video che doveva essere ironico ha presnetato le sue fomali scuse all’Italia

Caso Pizza Coronavirus, Canal+ ha ammesso anche se con colpevole ritardo che quel video denigrante verso l’Italia non aveva alcun senso. E così dopo le proteste formali del goiverno e sostanziali di migliaia di italiani, sono arrivate anche le scuse ufficiali da parte dell’emittente francese.

La direzione di Canal+ comnferma che l’intento era quello di fare satira per stemperare un po’ il clima. “Ma non lo è. Ed è ancor più inappropriato nell’attuale contesto di pandemia”, come scrive Maxime Saada, presidente del gruppo Canalplus. Dice di comprebdere lo sdegno e il dolore degli italiani, per questo il filmato è stato subito rimosso da ogni piattaforma elettronica e digitale.

Pur ammettendo che gli autori di quel programma satirico hanno carta bianca sui contenuti, la direzione ha capito che era una scenetta fuori luogo. Anzi, “inutilmente offensiva”. E per questo, meglio riparare subito e non rischiare di incorrere in azioni legali. “Siamo solidali con l’Italia per la prova che traversa proprio come la Francia”, ha concluso Saada presentando le sue scuse come profondamente sincere.

Pizza Coronavirus, il ministro Di Maio fa pace ma Napoli chiede i danni

In Italia intanto la pace è stata siglata di fatto… davanti ad una pizza. Quella che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, l’ambasciatore transalpino Christian Masset hanno mangiato nella pizzeria romana di Gino Sorbillo, uno dei maestri napoletano conosciuti in tutto il mondo per la sua arte. Il tempo di mangiare e di chiarire un incidente diplomatico che l’Italia considera chiuso. Anche perché tutte le attenzioni, qui come dall’altra parte delle Alpi, devono essere rivolte al contenimento della piaga chiamata Coronavrisu.

Tutto chiarito quindi? Non proprio, perché da Napoli sta per partire una ‘class action’ che dovrebbe portare anche ad una richiesta di danni. Il video infatti era diventato in poche ore virare sui social dando un’immagine distorta dell’Italia e ancora di più della Campania. Un’iniziativa promossa dall’associazione napoletana ‘Noiconsumatori’ (presieduta dall’avvocato Angelo Pisani), e dal presidente di FareAmbiente Campania, Francesco Della Corte.

Come si legge in una nota “non può e non deve passare inosservato il tentativo di sporcare l’immagine dell’Italia e le sue eccellenze alimentari. Non rappresentano di certo un mero e semplice piatto ma il frutto di storia, cultura e tradizioni italiane”. Per questo attendo che le autorità francesi prendano immediatamente la distanza da quello che è accaduto, ma chiederanno anche un risarcimento danni. “Nessuno può mettere in dubbio le eccellenze dei prodotti italiani nel mondo, da sempre orgogliosamente simbolo della nostra identità nazionale e di elevata qualità”, concludono.