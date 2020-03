Il Parco del Fiume Lavino è uno dei luoghi più belli dell’Abruzzo. L’intero zona è caratterizzata da una speciale conformazione del territorio, che ne fanno un posto unico al mondo.

Il Parco del Fiume Lavino è uno dei posti più incredibili dell’intero Abruzzo. Il posto è meta turistica privilegiata. La struttura dell’intero parco, infatti, ne fanno una delle mete turistiche più apprezzate ed amate, dato che si trova la natura in uno stato pazzesco. Sempre di più il grigio dei palazzi, delle strade e delle strutture riempiono la nostra vita ed i nostri occhi, ai danni del verde brillante e dell’azzurro. In quella zona i colori sono a dir poco pazzeschi, e regalano a chi lo visita un qualcosa di straordinario.

Parco del Fiume Lavino, dove l’acqua è “color fiaba” – VIDEO

In particolare, l’acqua delle zone vengono definite come “del colore delle fiabe”. Questo perché I fiumi presenti hanno origine sulfurea, e sono quindi piene di zolfo. Ciò le rende azzurrissime , ma anche sgargianti e pronte a mutare quando il sole le colpisce. Uno spettacolo per gli occhi dei visitatori, che possono osservare le acque anche camminando lungo dei ponti piccoli che attraversano le acque. Una zona bellissima, che regala un’alternativa valida e pura al tram tram della vita quotidiana.

