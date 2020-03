Coronavirus, 50enne scappa dalla quarantena forzata nella sua città e va segretamente a sciare. Risultato: si rompe il femore, viene scoperto e segnalato alla Procura.

Galeotta fu la voglia di sciare. Come infatti racconta L’Adige, un 50enne ha lasciato la quarantena forzata attualmente vigente in Vo’ Euganeo e ha finito con il rompersi il femore.

Il protagonista della vicenda aveva infatti lasciato in segreto il comune in provincia di Padova, focolaio del coronavirus in Veneto. Finché poi non si è recato in montagna dove si è gravemente infortunato ed è finito all’ospedale di Cavalese nel Trentino.

I medici, lì, hanno inevitabilmente scoperto la provenienza e hanno prontamente avvisato i Carabinieri. Sottoposto al tampone, l’uomo è risultato almeno negativo al Covid-19. Ma nella struttura sanitaria, per ogni evenienza, sono state adottate comunque tutte le misure di sicurezza del caso.

L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Trento e operato per rimediare alla grave frattura rimediata. Una volta risolto il tutto, è stato dimesso e ora è a riposo presso la sua abitazione. Il 50enne è stato segnalato alla Procura che ora valuterà i provvedimenti.

