Continuano gli scontri al confine tra la Turchia e la Grecia. Ogni giorno migliaia di migranti turchi cercano di entrare in territorio europeo

Continua il periodo di forti tensioni che sta caratterizzando la Turchia di Erdogan. Da un lato, gli scontri con Idlib e con la Siria, dove continuano i bombardamenti e aumenta in maniera esponenziale il numero delle vittime. Dall’altro, la questione migranti. Ormai ogni giorno al confine tra la Turchia e la Grecia si ammassano migliaia e migliaia di migranti turchi, volenterosi di superare il confine ed entrare in territorio europeo. Continui anche, di conseguenza, gli scontri tra la polizia greca e gli sfollati che cercano di scappare dal governo Erdogan. Secondo le ultime stime, si tratterebbe di oltre 130.000 persone appostate al confine, in attesa di poter passare.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Siria, a Idlib un milione e mezzo di sfollati

Migranti turchi, scontri con le forze di sicurezza greche

Il numero di migranti turchi diretti verso il confine greco non sembra certamente destinato a diminuire, almeno nei prossimi tempi. La Turchia non sta vivendo un momento semplice, e centinaia di migliaia di abitanti vogliono scappare ed entrare in territorio europeo. Questa notte, ci sono stati ulteriori scontri con le forze di sicurezza greche, appostate al confine per respingere l’orda di migranti che vorrebbe entrare immediatamente in Grecia. I turchi avrebbero lanciato pietre contro i poliziotti greci, i quali avrebbero risposto con stordenti e lacrimogeni. Ancora da confermare l’utilizzo di armi da fuoco, anche se diversi testimoni hanno parlato di spari. Ferito un poliziotto greco, mentre si parla di almeno un morto e più di 5 feriti tra i migranti turchi.

LEGGI ANCHE >>> Tennessee, un tornado distrugge Nashville: 24 morti