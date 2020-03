Il fronte perturbato continuerà a scendere sulla nostra penisola. Secondo le previsioni meteo arriveranno nuove piogge ed addirittura qualche nevicata.

Durante il mese di febbraio si aveva avuta l’impressione di avere una primavera in largo anticipo, ed invece adesso l’alta pressione sembra si stia prendendo una pausa. Infatti sulla nostra penisola, in queste ore regna un vortice di bassa pressione che sta riportando piogge e nevicate.

Questo mercoledì, però, vedrà alcune regioni prendersi una pausa dal maltempo, come quelle settentrionali gran parte dei settori tirrenici, la Sardegna e molte altre zone dell’Italia Meridionale. Continueranno invece a cadere temporali sulle Marche, l’Abruzzo e gran parte della Sicilia, dove potrebbe addirittura arrivare qualche nubifragio.

Insomma, se in qualche zona della penisola il maltempo si prenderà una breve pausa, in altre continuerà a tartassare gli italiani. Andiamo quindi a vedere nello specifico che giornata sarà quella odierna, e che temperature caratterizzeranno questo mercoledì.

Meteo, mercoledì 4 marzo

Così durante questo mercoledì avremo un’Italia divisa in due. Infatti troveremo zone in cui tornerà il sereno ed altre invece dove continueranno a scendere le precipitazioni. Infatti sulla penisola, specie nelle regioni settentrionali, il maltempo si prenderà un piccolo break. Andiamo quindi ad analizzare la situazione settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione dis tallo su gran parte delle regioni. Infatti, specie a Nordovest, troveremo ampie schiarite pronte ad espandersi fino alle regioni più ad Est. Qualche precipitazione, invece continuerà a scendere in Friuli Venezia Giulia, ma si dissolverà con l’evolversi della giornata. Le temperature sono in lieve aumento, con massime tra i 10 ed i 14 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo una grossa variabilità specie sulle vette appenniniche. Infatti sulle regioni tirreniche il maltempo prenderà una piccola pausa, con il sole che dovrebbe tornare a splendere. Mentre invece sulle regioni adriatiche, continueranno a scendere le piogge. Le temperature rimarranno stabili, con massime dagli 11 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia sarà una giornata all’insegna dell’instabilità. Nubi e rovesci caratterizzeranno la giornata specialmente sul versante adriatico. Mentre invece su quello tirrenico le piogge saranno intervallate da sprazzi di sole. Le temperature subiranno una leggera flessione, con massime tra gli 11 ed i 16 gradi.

L.P.

