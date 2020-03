È arrivata in mattinata la decisione decisiva da parte del Csm sul nome del nuovo procuratore di Roma: scelto Michele Prestipino

Dopo una lunga votazione, questa mattina il Csm ha scelto ufficialmente il nome del nuovo procuratore di Roma: sarà Michele Prestipino. Una scelta arrivata per dare continuità con la precedente procura di Giuseppe Pignatone. Prestipino, infatti, era già il reggente della procura romana, oltre ad essere stato un collaboratore molto stretto di Pignatone, prima a Reggio Calabria e poi, appunto, a Roma. Il 62enne nato nella Capitale ricoprirà questo ruolo da subito, seguendo il lavoro svolto in precedenza da Giuseppe Pignatone, prima che decidesse di andare in pensione. Decisivi, in suo favore, i 5 voti di Area, i 3 di Unicost, i 3 di Autonomia e Indipendenza, i due del M5S e e quello della Cassazione.

Procuratore di Roma, i voti agli altri candidati

Come già detto, Michele Prestipino sarà il nuovo procuratore di Roma, grazie alla maggioranza raggiunta in mattinata dal Csm. Niente da fare per gli altri due candidati: Lo Voi e Giuseppe Creazzo. A favore del primo hanno votato i tre della Magistratura Indipendente, il presidente della Cassazione Mammone, i due di Forza Italia Cerabona e Lanzi e il M5S Donati. Per quanto riguarda gli astenuti, vanno contati Ardita e Di Matteo (entrambi di Magistratura Indipendente) e Basile, laico della Lega. Nemmeno Ermini, il vice presidente del Csm, ha votato per eleggere il procuratore di Roma. Ora Michele Prestipino sarà chiamato a un lavoro difficile ma da svolgere in continuità con le sue precedenti mansioni al fianco dell’ex procuratore Pignatone.

