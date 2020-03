Stato di emergenza anche in Italia: il Coronavirus si estende a macchia d’olio. Secondo l’ultimo bollettino diramato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa è salito a 79 il numero delle vittime da Covid-19 nel nostro Paese, ben 18 in più rispetto a ieri. In totale sono 2.246 il numero dei casi positivi al virus, al quale va però aggiunto il dato sui guariti che cresce a 149. Interi comuni posti in isolamento e migliaia di persone in quarantena in attesa di test per sincerarsi delle proprie condizioni. E’ stato d’allerta nazionale.

10:35 – Rimane sotto stretta osservazione il neonato ricoverato all’ospedale di Bergamo per contagio da Coronavirus. Il neonato respira in autonomia.

10:30 – In Puglia si è registrato il primo morto. Si tratta di un 75enne foggiano. In Puglia salgono a nove i casi di contagio da Coronavirus.

10,25 – Sono 16 i turisti italiani in India contagiati dal Coronavirus: ad annunciarlo è il ministro della sanità indiano, Harsh Vardhan.

10,00 – Pessime notizie per il turismo in Italia. Secondo quanto riportato da un’analisi di Confturismo-Confcommercio, nel prossimo trimestre (marzo-aprile-maggio) sarebbero previsti 31,625 milioni di turisti in meno in Italia, con una perdita di 7,4 miliardi di euro.

09:13 – In Iraq è stato registrato il primo decesso di un paziente affetto da Coronavirus. L’uomo aveva 70 anni. Al momento i casi registrati nel Pese sono 31.

Mercoledì 4 marzo

00.05 – Sono tutti negativi i 6 tamponi effettuati nelle ultime ore in Basilicata su casi sospetti di contagio da Coronavirus. I test effettuati in regione dall’inizio dell’emergenza sono 47 e solo uno è risultato positivo.

23.40 – I dati aggiornati a questa sera sui contagiati da Covid-19 nel mondo parlano di 90.893, con 3.110 morti. In Europa, Italia a parte, i Paesi più colpiti sono Francia (212 casi, 4 morti), Germania (199 i casi di contagio), Spagna (151), Gran Bretagna (40), Svizzera (37), Norvegia (25), Austria e Olanda (18), Svezia (15), Belgio, Croazia, San Marino (8 casi, a San Marino anche un morto).

23.10 – Due docenti della Facoltà di Architettura alla Federico II di Napoli positivi al test del Covid-19 anche se le loro condizuioni sono buone. Chiuse le lezioni in facoltà, ma gli altri corsi rimangono per ora aperti.

23.00 – Tutti i campioni relativi ai casi richiamati al Policlinico Tor Vergata, dopo la positività del poliziotto romano che era passato da quel Pronto Soccorso, sono risultati negativi.

22:54 – Spallanzani, ad oggi sono stati valutati 248 pazienti. Di questi, 203 casi negativi sono stati dimessi. Al momento sono ricoverati 17 casi positivi, compresa la coppia cinese negativizzata.

22.45 – Due decessi e 61 positività in 15 comuni. Ecco perché il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha emesso un’ordinanza per chiudere le scuole fino al prossimo 8 marzo su tutto il territorio regionale.



22.40 – Primo caso di contagio da Coronavirus anche ad Ischia, in attesa della conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità. Protagonista un uomo arrivato da Brescia per una vacanza e che alloggiava in un hotel di Forio. Nelle prossime ore potrebbe essere trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli.

22.30 – Una sola regione italiana finora non ha fatto registrare nessun caso di contagio dal Coronavirus: è la Valle d’Aosta.

22.00 – Italia, cambia tutto. Il Comitato scientifico voluto dal Premier Conte ha stilato una serie di norme comportamentali che modificano la bnostra vita.

21.30 – Tre casi di positività al Coronavirus tra il personale e gli studenti del Politecnico di Torino che aveva ripaerto lunedì 2 marzo. Si trovano in isolamento e in buono stato di salute com eha spiegato il rettore Guido Saracco.

21.15 – Iniziata la riunione dei capidelegazione presieduta da Giuseppe Conte. Il Comitato Tecnico Scientifico propone di evitare, per trenta giorni, manifestazioni, anche sportive, che comportano affollamento di persone.

19.50 – Coronavirus, tabella con contagi e morti per regione – FOTO. E’ da poco stata pubblicata una tabella con inetti, persone in quarantena, morti e guariti di ogni regione italiana.

19.45 – Neonata con problemi alle vie respiratorie ricoverata a Bergamo. Risultata positiva al coronavirus. La situazione tuttavia non sembra essere compromessa.

18.52 – 27 MORTI SOLO OGGI: Il presidente della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato il bilancio. Le cifre sono piuttosto catastrofiche. Si parla di 2.236 casi e 79 morti in Italia: oggi 27 in più.

17.00 – 30 CASI IN CAMPANIA: i nuovi contagiati sono due docenti una di Salerno ed una di Torre del Greco, entrambi gli istituti sono stati chiusi

15.33 – Nuovo caso a New York: si tratta di un uomo che lavora nel quartiere di Manhattan

14.20 – “Nessun focolaio a Roma“: lo rende noto in questi istanti la Regione Lazio.

13.35 – Anche l’India ha deciso di bloccare gli ingressi nel paese dall’Italia: non è il primo paese che prende questa decisione.

13.00 – Primi casi positivi anche a Gibilterra: si tratta di una coppia che era stata recentemente nel Nord Italia

12.40 – MORTA ANZIANA DI 86 ANNI A GENOVA: era ricoverata al Policlinico del capoluogo ligure per infezione da Coronavirus. L’anziana donna è deceduta nella notte

12.30 – Sale a 77 il bilancio delle vittime in Iran: 11 nuovi morti rispetto a ieri. Il paese del medio oriente con 2300 contagi è il quarto dopo Cina, Corea del Sud e Italia.

1.200 – Anche un giornalista della Rai è stato trovato positivo al primo tampone: è ricoverato allo Spallanzani

11.30 – Risultati positivi al test anche due giudici di Milano

10.55 – Lodi, prete contro il Coronavirus: benedizioni in volo nella zona rossa.

10.00 – Clamorosa svolta in Usa: pronto un milione di test a marzo per quel che riguarda il Coronavirus.

9.00 – All’età di 61 anni è morto Ivo Cilesi, illustre medico che si occupava di curare i malati di Alzheimer. Era risultato positivo al Coronavirus.

08.00 – La Cina conferma di aver avuto altri 7 casi “di ritorno” dall’Italia. I cittadini della regione dello Zhejiang, erano rientrati da poco da Bergamo, dove lavoravano all’interno di un ristorante. Tra l’altro era lo stesso locale in cui era impiegata la donna positiva al suo rientro in Asia lo scorso 28 febbraio.

Martedì 3 marzo

23.45 – Prime positività al Coronavirus in Basilicata e Trentino. Nel primo caso è un quarantaseienne di Trecchina, nel Potentino che si trova presso la propria abitazione e non è grave. Nel secondo caso una donna di 83 anni che abita a Trebnto.

23.15 – Ryanair non abbandona l’Italia e i suoi collegamenti, ma ha deciso un taglio almeno nel breve periodo. La comagnia low coist infatti ha cancellato fino al 25% dei voli a breve raggio tra il 17 marzo e l’8 aprile.

22.45 – Roma, richiamate 98 persone passate nei giorni scorsi dal Pronto Soccoro del Policlinico di Tor Vergata. Potrebbero essere entrate in contatto con il poliziotto risultato positivo.

21.40 – Tutti negativi i test al Coronavirus eseguiti sui membri della Giunta della Regione Lombardia dopo che la positività dell’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli.

20.30 – Ancora una settimana di chiusura totale per le scuole in Piemonte nonostante la volontà di riaprtile il 4 marzo. Il Governatore, Alberto Cirio, ha appena firmato l’ordinanza dopo avere consultato il Ministero della Salute.

19.30 – 12 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 291 in totale quelli del Veneto. 3 nuovi contagi in Sicilia, dove il bilancio è di 10

18.40 – Cresce il numero di contagi e morti in Italia. Secondo quanto riportato dal Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile, ci sarebbero al momento 1.835 ammalati e 52 morti nel nostro paese.

17.30 – Coronavirus, bimbo della zona rossa ringrazia i carabinieri – FOTO. Un gesto molto carino fatto da un ragazzo della zona rossa che sta commuovendo il web.

17.20 – Coronavirus, Infantino spiazza tutti: gli Europei possono saltare. Dopo la Serie A, l’allarme per il coronavirus potrebbe intaccare le competizioni internazionali di calcio.

16.40 – Coronavirus, salgono a 12 i casi a Roma: le ultimissime. Sono aumentati i casi registrati nella capitale italiana, con ben 12 casi confermati di persone positive al COVID-19.

16.20 – Coronavirus, due medici del pronto soccorso in rianimazione. Situazione molto complessa in un ospedale italiano, dove un’infermiera ed un medico sono risultati positivi al tampone e sono in serio pericolo.

15.30 – Coronavirus, a farne le spese è anche la birra Corona. La marca di bevanda alcolica registra un calo netto nelle vendite.

14.45 – Primo contagio in Cina proveniente dall’Italia. La donna di 31 anni era partita da Milano per atterrare a Shanghai. Ieri è stata confermata la positività dopo il secondo test.

14.10 – Da registrare 2 nuovi casi di Coronavirus in India: il primo a Delhi, l’altro in Telangana.

13.00 – Gli Stati Uniti registrano la seconda vittima per il Coronavirus nello Stato di Washington. Mentre è stato confermato il primo contagio a New York.

12.45 – Primo caso di contagio a Mosca. Il cittadino russo era appena tornato da un viaggio in Italia. E’ stato ricoverato in un ospedale della capitale sovietica e sarebbe in buone condizioni.

12.30 – Il Coronavirus fa registrare il primo contagio anche all’ospedale Agostino Gemelli di Roma. L’uomo è stato posto in isolamento da due giorni ed è risultato positivo a tutti i test sul COVID-19.

12.00 – PRIMA VITTIMA DEL CORONAVIRUS NELLE MARCHE. L’anziano di 88 anni è deceduto all’ospedale Santa Croce di Fano. Oltre al COVID-19 a causarne la morte sono state le pregresse patologie di cui soffriva ormai da tempo. Era stato ricoverato lo scorso 24 febbraio in condizioni piuttosto gravi.

10.30 – A causa dell’emergenza Coronavirus, la compagnia Lufthansa ridurrà la capacità dei voli verso l’Italia. Bloccati i voli per Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa.

9.00 – Salgono a 1577 i contagi da coronavirus. A questi si aggiungo 34 morti (da chiarire, perché se ne certificano 41) e 83 guariti.

Lunedì 2 marzo

24.00 – Italia divisa in tre dopo il decreto firmato dal governo Conte. Continuano le misure restrittive per tutti i paesiconsiderarti focolaio del Coronavirus.

23.30 – Allarme nella Capitale: un agente di polizia in servizio in un noto commissariato sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Atteso l’esito definitivo del tampone.

23.00 – Anche l’Arabia Saudita ha vietato l’ingresso per i passeggeri con visto da Paesi con casi confermati di Coronavirus, compresa l’Italia. Invece in Bangladesh come in Vietnam i viaggiatori dall’Italia dovranmno affrontare una quarantena domiciliare obbligatoria.

22.45 – Il Coronavirus sbarca anche nel Motomondiale. Cancellata la gara della MotoGp in programma domenica 8 marzo sulla pista di Losail in Qatar. Correranno soltanto Moto2 e Moto3 perché erano già òì per i test terminati oggi.

22.30 – Sale ancora il numero dei morti in Italia. L’ultimo bollettino partla di 41 decessi ed è stato aggiornato dall’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Solo nella sua regione infatti i decessi sono 31 e non 24 come sembrava fino a qualche ora fa.

20.30 – Tra i primi casi di positività in Spagna spicca quello di Luis Sepulveda. Il celebrte scrittore di origine cilena è ricoverato da un paio di giorni in un ospedale di Oviedo.

19.05 – Secondo le ultime notizie riportate dal capo della Protezione Civile, gli infetti in Italia sarebbero saliti ed anche i morti. Le ultime statistiche indicano ben 34 persone decedute.

16.00 – IN FRANCIA CHIUSI LOUVRE E SANTUARIO DI LOURDES: il museo riaprirà oggi, da definire ancora per la meta di pellegrinaggio

14.50 – GUARITA PAZIENTE DI 98 ANNI: la signora cinese era ricoverata al Leishenshan Hospital di Wuhan

13.00 – Sono state denunciate 18 persone per aver tentato di uscire dalla zona rossa di Lodi, violando le norme ministeriali

12:30- POSITIVI DUE MEDICI AL POLICLINICO DI MILANO: si tratta di un infettivologo e di un neurochirurgo, ma entrambi stanno bene e non sono stati ricoverati

11.00 – Positivo al Coronavirus Francois Daviet, sindaco di un comune dell’Alta Savoia, in Francia

10.00 – SALE A 223 I CASI POSITIVI IN VENETO: seco1ndo i dati della Regione sono 87 nel focolaio di Vo’ Euganeo, 42 a Treviso, 19 a Venezia, 12 a Limena, 5 a Mirano, 3 a Vicenza, 5 a Padova, 2 a Verona. 59 i ricoverati, di cui 19 in terapia intensiva

09.00 – PRIMA VITTIME IN AUSTRALIA E THAILANDIA: si tratta di un 78enne di Perth che ha contratto il virus insieme a sua moglie sulla Diamond Princess e di un 35enne thailandese.

Domenica 1 marzo

23.50 – Voli sospesi tra la Turchia e l’Italia. Dalla mezzanotte e fino a nuovo ordine tutti i collegamenti via aerea sono bloccati, come ha annunciati il ministro della Salute, Fahrettin Koca.

23.35 – Una donna di 88 anni, morta oggi per cause naturali a Laigueglia, dove era in vacanza insieme ad altri ospiti in un albergo, è risultata positiva al Coronavirus. per questo il sindaco ha firmato una ordinanza per isolare la struttur. Attualmente è presete una quarantina di persone, ma lammgioranza delle quali provienti dalla zona di Cremona.

22.40 -Anche il Friuli Venezia Giulia entrra tra le regioni contagiate. Ufficiale infatti il primo caso, registrato a Gorizia. Il paziente è in isola,ento, ma non è grave.

22.15 – Primo morto accertato per il Coronavirus negli Usa, una donna di 50 anni. il Presidente Trump per ora non chiude le frontiere, nemmeno con l’Italia

21.30 – L’ultimo bilancio aggiornato dal commissario Borrelli parla di 29 morti in Italia (23 nella sola Lombardia) e 1049 positivi. Intanto lunedì riapriranno molte scuole.

20.45 – “Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Coronavirus”. Recita così uno striscione esposto dai tifosi del Napoli all’inizio della sfida contro il Torino che si sta giocando adesso al San Paolo.

20.00 – I pazienti guariti dal coronavirus in Italia salgono a 60, i contagi invece sono 1218.

19.00 – Sampdoria-Verona è una gara di Serie A a rischio rinvio. Si attende la decisione ufficiale che potrebbe portare al 6° posticipo di questa giornata.

18,30 – Pazienti in gravi condizioni a Cremona: lo annuncia il direttore dell’unità Malattie infettive dell’Asst di Cremona, Angelo Pan.

17.25 – Coronavirus, youtuber denunciato: finge di entrare in zona rossa (Video).

16.20 – La semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan si disputerà regolarmente a porte aperte, ma solo a metà, ma solamente per i residenti in Piemonte.

15.30 – La finale di Coppa Italia non si disputerà più allo stadio ‘Olimpico’ di Roma, ma a Milano. >>> LEGGI L’ARTICOLO

14.30 – IN SPAGNA 43 CONTAGI: da verificare le condizioni dell’ultimo contagiato, che era stato in Italia pochi giorni fa.

12.30 – RINVIATE 5 GARE DI SERIE A: le sfide programmate inizialmente a porte chiuse, tra cui anche il posticipo Juventus-Inter, sono state rinviate al 13 maggio

12.00 – 43 CASI POSITIVI IN PIEMONTE: anche se c’è ancora da attendere la conferma dell’Iss. 35 solo ad Asti, 3 a Torino.

11.40- Vincenzo De Luca: “13 casi in Campania, 9 a Napoli, 2 a Caserta, uno a Vallo della Lucania (Salerno) e uno nella provincia di Benevento”

11.30– Primo caso positivo di Coronavirus anche a Montecarlo. Un 50enne è stato ricoverato all’ospedale dell’Archet a Nizza

11.00 – Niccolò. il 17enne in isolamento allo Spallazani dopo essere stato prelevato dalla Cina con un volo privato, è stato dimesso

10.30- NUOVE VITTIME IN IRAN: sono 9 i nuovi morti nel paese del medio oriente, il bilancio delle vittime per Coronavirus salgono a 43.

10.00 – Le scuole rimarranno chiuse almeno fino al 9 marzo in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Manca soltanto l’ufficialità della decisione da parte del Governo

09.00 – Secondo caso di Coronavirus a San Marino. Ad essere contagiati sono due ultra 80enni. Disposta la quarantena preventiva per 21 persone.

07.20 – Usa, Coronavirus: terzo caso di origine sconosciuta in Oregon. Dopo i primi due in California, ancora un infetto senza alcun contagio. La notizia potrebbe avere un impatto catastrofico qualora confermata. Indicherebbe infatti che il virus può viaggiare a grandi distanze anche senza essere incubato nelle persone.

06.35 – Altri 47 morti per Coronavirus in Cina. Il totale delle vittime sale a 2.835. L’OMS alza il livello di allerta internazionale dopo gli ultimi casi in Europa.

Sabato 29 febbraio

23:45 – Coronaviurs, decreti approvati: le novità per gli alunni – Giuseppe Conte ed il suo sottosegretario hanno appena comunicato che sono stati approvati alcuni decreti per l’emergenza in Italia.

23:30 – POSSIBILI NUOVI 7 CASI IN CAMPANIA – La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio al centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, oltre 70 tamponi. Oltre al caso già comunicato nel pomeriggio, sono risultati positivi in serata altri 7 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

21:55 – NUOVA REGIONE INTERESSATA DAL CORONAVIRUS: Si amplia la porzione d’Italia infetta dal COVID-19. Una donna che ha abbandonato Bergamo è tornata nella propria regione, portando l’infezione con sé.

20.15 – Salgono a quattro i calciatori contagiati di coronavirus: si tratta di altri tre atleti della Pianese Calcio, a cui si aggiunge anche un membro dello staff. C’è il comunicato ufficiale del club.

19:00 – Borrelli: “821 casi positivi, 412 asintomatici, 46 guarigioni, 350 ricoverati in ospedale, di cui 64 in terapia intensiva”

18.45- RIENTRATA LA SITUAZIONE A LODI: lo stesso Borrelli annuncia che il caso di Lodi, con oltre 100 persone in coda per i test. La sanità regionale lombarda è stata potenziata ed è stata ripristinata la normalità

18.30 – NUOVI 4 MORTI IN ITALIA: lo annuncia il capo della Protezione Civile Borrelli. Le 4 vittime sono tutte anziane, ma non è ancora rivelata l’origine geografica. Sale a 21 il numero dei morti in Italia, 17 solo in Lombardia

16.30 – Domani verrà dimesso dallo Spallanzani, dove era in isolamento, il 17enne Niccolò, bloccato per due volte in Cina. Il ragazzo era risultato negativo al test

16:00 – Un passeggero della Diamond Princess risultato positivo al Coronavirus, messo in quarantena in Giappone e guarito, si è nuovamente ammalato dopo essere rientrato in Israele.

15:30 – DUE CASI POSITIVI IN ROMANIA: sono un uomo di 45 anni e una donna di 38, entrambi rientrati da poco dall’Italia

15:01 – EMERGENZA LODI: con altri 51 contagi, a Lodi non ci sono più letti d’ospedale. A riferirlo il presidente della Regione Lomabardia, Attilio Fontana

14:31 – PRIMO CASO ANIMALE: ad Hong Kong c’è il primo caso di un cane contagiato da Coronavirus

14:16 – NUOVI CONTAGI: un cittadino di Como e l’altro di Erba, i due nuovi casi Lombardi

14:00 – NUOVI CONTAGI: è il primo caso in Nigeria, si tratta di un italiano che lavora a Lagos

12:30 – Le notizie ufficiali parlano di, per un totale di 650 contagiati, 17 morti, 45 guariti, 248 ricoverati con sintomi, 56 in terapia intensiva e 284 in isolamento domiciliare.

11:05 – Confermato un primo caso anche a Napoli: la Campania sale dunque a tre contagi.

9,25 – Primo caso di contagio anche in Lituania: si tratta di una donna tornata da Verona il 24 febbraio.

8.45 – Aumenta il numero dei casi in Veneto: adesso sono 133 le persone positive ai test Coronavirus.

07.10 – Crollano le borse mondiali, si teme lo scoppio di una crisi economica peggiore di quella del 2008. Nella giornata di giovedì “Piazza Affari” ha bruciato 14 miliardi. Minimo storico anche per il “Dow Jones” di New York.

Venerdì 28 febbraio

23.50 – Il Duomo di Milano è pronto per riaprire i battenti e per fare entrare di nuovo i turisati. La data probile è quella del 2 marzo prossimo.

23.35 – Il Coronavirus ferma anche il ciclismo. Le ultime due tappe dell’UAE Tour in corso negli Emirati sono state annullate. Pare che ci sinao almeno due casi di positività in gruppo. Non è ancora chiaro se siano ciclisti oppure membri del personale delle squadre.

22.45 – Importante risultato raggiunto dai ricercatori italiani. All’Ospedale Sacco di Milano isolato il ceppo italiano della malattia, sviluppata da alcuni pazienti di Codogno.

21.40 – Il Piemonte vuole tornare gradualmemte alla normalità come ha confermato questa sera il governatore, Alberto Cirio. La riapertura delle scuole agli studenti potrebbe quindi avvenire a metà della prossima settimana.

21.40 – Primo caso di positività al Coronavirus anche in Irlanda. Lo ha confermato pochi minuti fa l’agenzia per la salute pubblica di Dublino.

21.00 – Anche i tifosi della Roma si adeguano alle rigide norme sul Coronavirus. Allo stadio di Gand molti si soino presnetati in curva con le mascherine.

20.50 – Salgono a 38 i casi di contagio da Coronavirus in Francia, dai 18 che erano stati annunciati ieri. Lo ha annunciato in serata il ministro della Salute, Olivier Veran.

20.00 – Tutte le scuole nelle Marche rimarranno chiuse almeno fino a sabato 29 febbraio. Lo ha confermato oggi il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, dopo aver foirmato un’ordinanza specfica.

18.44 – Gli ultimi dati parlano di 650 contagi totali in Italia con i morti che salgono a 17

17.50 – MARCHE: il Tar della Regione chiede la riapertura delle scuole

14.55 – Parla Di Maio in conferenza stampa: “I pazienti dello Spallanzani sono tutti guariti”

13.58 – Ecco quanto ammesso dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli: “Le persone positive al test sono adesso 528, mentre le vittime 14 anche se attendiamo gli esiti degli accertamenti dell’Istituto superiore di sanità per l’ufficialità”.

13.13 – Coronavirus, primo caso recidivo: donna di nuovo positiva in Giappone dopo la guarigione.

12,25 – Coronavirus, la prima paziente guarita: “Semplice influenza, quanta scemenza”.

11.15 – Coronavirus, positivo un calciatore italiano: secondo quanto riferisce La Nazione, si tratta di un atleta toscano-

08.10 – PRIMO CASO DI CORONAVIRUS IN ABRUZZO. A risultare positivo è stato un turista proveniente dalla Bassa Brianza.

08.00 – TRUMP SUL CORONAVIRUS: “ITALIA IN GRANDE DIFFICOLTA’ MA NON BLOCCHIAMO I VOLI”. Il Presidente degli Stati Uniti ha detto che per ora la misura non è strettamente necessaria.

07.30 – PRIMI CASI ACCERTATI DI CORONAVIRUS IN DANIMARCA E NORVEGIA. Copenaghen ha fatto sapere che la persona infetta era rientrata da poco da un viaggio in Nord Italia. L’uomo è in quarantena presso la propria abitazione. Primo contagio anche in Estonia di una persona rientrata dall’Iran.

Giovedì 27 febbraio

23.15 – LOMBARDIA, COLPITA UNA COLLABORATRICE DEL GOVERNATORE Caso limite in Lombardia: una stretta collaboratrice del Governatore Fontana è risultata positiva. per quedsto anche lui osserverà due settimane di isolamento.

22.15 –CAMERA, PASSA IL DECRETO DEL GOVERNO Alla Camera passa il decreto d’ugenza del governo per fronteggiare il Coronavirus, fabvoirevpoli anche le opposizioni. Il ministro Speranza conferma i i due focolai in Italia.

21.00 – LIGURIA, SONO 16 I POSITIVI Sono in tutto 16 le persone positive al Coronavirus in Liguria. Quindici di loro in alcuni alberghi di Alassio, nel savonese, e l’altro è a La Spezia. Per altri tre, sempre da Alessio, sono in corso le verifiche. Lo ha conferemato il presidente della Regione, Giovanni Toti.

20.00 – UNIVERSITA’, DAL 2 MARZO LEZIONI ONLINE Da lunedì prossimo gli studenti universitari degli atenei chiusi per la mianccia del Coromnavirus potranno frequentare le lezioni online. Lo ha confermato Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca.

18.50 – CONFERENZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE: Il Ministro della Salute ha parlato in conferenza stampa: “400 persone sono contagiate, oggi sono guariti in 3. Di seguito la distribuzione: 258 lombardia, 71 veneto, 47 emilia romagna, 11 liguria, 3 piemonte lazio e sicilia. In Toscana 2 casi, 1 a Bolzano”.

18.20 – PRIMO CASO POSITIVO IN CAMPANIA: il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, fa sapere che è stato mandato un tampone che è risultato positivo, allo Spallanzani, per ulteriori conferme

15.58 – ANNULLATO L’INCONTRO DI RUGBY 6 NAZIONI: l’incontro tra Irlanda ed Italia che sarebbe dovuto avvenire il 7 Marzo a Dublino, è stato annullato, così come conferito dalla Federazione irlandese rugby.

15.40 – TIFOSI DELLA JUVENTUS ACCETTATI: è arrivato l’ok dal ministro francese della Salute Olivier Ve’ran che ha confermato che i tifosi della Juventus potranno regolarmente assister al match di Champions League

14.00 – Lione-Juventus, si valuta in extremis di giocare a porte chiuse. Il divieto per i tifosi potrebbe essere destinato solo ai bianconeri in trasferta. La decisione a breve.

12.45 – Gli Stati Uniti alzano il livello d’allerta per i viaggi in Italia. All’interno di una scala di 4 gradi di rischio, il nostro Paese è ora al livello due. Anche Russia e Turchia sconsigliano di recarsi nello “Stivale” se non strettamente necessario.

12,15 – 12ESIMA VITTIMA IN ITALIA: si tratta di un 69enne residente in Emilia Romagna, con pregresse patologie respiratorie

12.10 – La turista cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma per infezione da Coronavirus è completamente guarita. A riportarne la notizia è stato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. La donna, insieme al marito, sono stati i primi casi di infezione in Italia. Entrambi sono ora in ottime condizioni.

12.00 – SI AGGIORNA IL BILANCIO DEI CONTAGI IN ITALIA: 374. Borrelli: “258 casi in Lombardia, 71 in Veneto, 30 in Emilia”

11.00- PRIMA VITTIMA FRANCESE A PARIGI: primo morto per Coronavirus di nazionalità francese a Parigi, dopo il turista cinese proveniente dalla provincia di Hubei

10.30- VITTIMA IN AUSTRIA: nella Carinzia è morta una donna italiana di 56 anni, che era nel paese alpino in vacanza. C’è il sospetto di Coronavirus, ma si attendono i risultati dei test.

10.13 – Ufficializzato anche il primo caso di Coronavirus in Algeria e si tratta di un italiano.

9,55 – Quattro bambini in Lombardia positivi al Coronavirus e due di questi sarebbero già ricoverati in ospedale. >>> LEGGI LA NOTIZIA

9.10 – Primo caso di infezione in Spagna. A Madrid un ragazzo di appena 24 anni sarebbe risultato positivo al tampone. l’uomo rientrava da un viaggio in Nord Italia.

Mercoledì 26 febbraio

24.00 – Panico sulla Metropolitana di Roma: un uomo è svenuto improvvisamente per un malore e secondo alcune testimonianze i soccorsi non erano attrezzati a dovere.

23.00 – Importante precisazione Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani, ospite a ‘Porta a Porta: “Dobbiamo dire che le persone sono morte con il Coronavirus, non di Coronavirus. Altrimenti ci dimentichiamo della loro storia patologica pregressa.

22.45 – Un’altra regione italiana entra nell’elenco di quele colpite dal Coronavirus. Primo caso di positività registrato nelle Marche, in provincia di Pesaro, come ha confermato una fonte della Regione.

22.00 – Un parroco della provincia di Lecco ha annunciato che nonostante le regole dettate dalla Diocesi di Milano lui farà oppisizione. Celebrerà lo stesso la messa per i suoi fedeli.

21.15 – Primo caso di positività in Svizzera, nel vicino Canton Ticino. Un uomo di 70 anni domiciliato in Ticino che sarebbe stato infettato nella zona di Milano dop aver partecipato ad una manifestazione. Si trova in condizioni stabili.

19.15 – Il numero di vittime in Italia sale ancora e raggiunge ora quota 11, mentre sono addirittura 322 le persone contagiate nella nostra penisola. >>> LEGGI QUI L’ARTICOLO

18.30 – Altri tre morti in Italia, ancora una volta in Lombardia: adesso sono 10 in totale le vittime nel nostro paese a causa del Coronavirus.

17.30 – PRIMO CASO DI CORONAVIRUS A BARCELLONA: è una ragazza italiana di 36 anni, residente in Spagna, che era tornata per qualche giorno a Milano e a Bergamo

16:30 – NUOVI CONTAGI: un italiano a Tenerife ha seminato il panico, quarantena in un albergo

16:19 – NUOVI CONTAGI: due italiani sono risultati positivi al Coronavirus, quest’ultimi si trovano in vacanza in Austria

14.45 – Coronavirus, annunciato il primo caso in una nuova regione. Aumenta il numero delle regioni italiane colpite.

11.30 – Vaccino coronavirus, arriva un annuncio importantissimo dagli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, una casa farmaceutica avrebbe già individuato il vaccino e lo avrebbe spedito al Governo americano.

09.21 – Coronavirus, primo caso confermato a Palermo: è una turista bergamasca. Ora è panico anche al Sud.

08.49 – Coronavirus, Conte: “Vi spiego la verità sul perché della diffusione del virus”. Le parole del premier a Frontiere.

08.21 – Tenerife, italiano positivo al Coronavirus: allerta tra i turisti.

08.15 – Un cittadino italiano è risultato positivo al Coronavirus a Tenerife. E’ solo il terzo contagio certificato in Spagna.

07.20 – Sospese le riprese di Mission Impossible a Venezia per il Coronavirus. Il settimo episodio della fortunata serie che vede protagonista Tom Cruise non si girerà in questi giorni in Italia.

06.00 – Cittadini filippino aggredito al supermercato perchè scambiato per cinese. Il video condiviso su Twitter mostra la follia legata al Coronavirus.

Martedì 25 febbraio 2020

23.30 – Cinque partite di Serie A più la sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets di giovedì 27 febbraio si giocheranno a porte chiuse.

22.00 – Sale il numero dei Paesi che bloccano le gite delle scuole e dei turisti verso l’Italia. Un danno economico notevole.

20.20 – Si registra purtroppo un’altra vittima da coronavirus: si tratta di un uomo che era in dialisi all’Ospedale di Como. Trattasi della sesta vittima della Regione Lombardia

19.50 – Coronavirus a Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati sui 21 casi sospetti nella città del Vesuvio.

17.30– L’Assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera mette i guardia su possibili sciacallaggio da Coronavirus: “Ci sono persone nella zone contagiate che suonano alla porta vestite da finti operatori della Croce Rossa per farvi i test. Non fate entrare nessuno se non li avete chiamati voi”

17:00- Salgono a 19 i contagi in Emilia-Romagna: tutti riconducibili al focolaio del Lodigiano. 16 sono a Piacenza, 2 a Parma e 1 a Modena.

16:30- Buone notizie dagli 8 italiani in quarantena a Celio. Sono stati tutti dimessi, dopo che erano stati in isolamento nell’ospedale militare di Celio (Roma) dal 9 febbraio. Essi erano tornati dalla Cina con un volo militare

16:00 – NUOVA VITTIMA A MILANO: Un paziente di 80 anni, ricoverato a Lodi dopo un infarto giovedì scorso, probabilmente è entrato a contatto con il 38enne contagiato e pochi minuti fa è morto al Sacco di Milano. E’ la sesta vittima accertata.

15:30 – LA REGIONE LOMBARDIA SMENTISCE MORTE BRESCIA: la vittima di Brescia, la donna che sarebbe stata la seste in Italia, è stata smentita da una nota della Regione Lombardia. Rimane, dunque, a 5 il bilancio dei morti per Coronavirus in Italia.

15:00 – Sale a 32 il numero dei contagiati in Veneto, 5 nuovi casi rispetto all’ultimo bollettino delle ore 12:00. Al momento sono 24 i contagi nel focolaio di Vo’ Euganeo, 4 casi a Mirano e 4 a Venezia. 5 pazienti ancora in terapia intensiva.

14,40 – La Lega di Serie A richiede ufficialmente al Governo di poter giocare a porte chiuse. D’accordo anche il Presidente della Juventus Andrea Agnelli.

14,35 – SESTA VITTIMA IN ITALIA PER IL CORONAVIRUS. Si tratterebbe di una donna che era in cura oncologica presso l’ospedale di Brescia.

13,50 – Walter Ricciardi interviene sul tema Coronavirus: ecco quanto ammesso dal Consigliere del Ministro Speranza per Coronavirus e Consulente CONI.

13,35 – Una recente statistica sulla mortalità del Coronavirus mostra come il rischio maggiore sia per gli anziani. La maggior parte delle vittime aveva più di 80 anni. Non si registrano decessi invece per i bambini fino a 9 anni di età.

13,00 – Misura straordinaria adottata a Terni. Isolamento fiduciario per i ragazzi di una società calcistica locale e per i loro familiari (in totale circa 80 persone). I giovani sportivi erano stati in Lombardia per disputare delle partite (poi annullate per l’emergenza Coronavirus) prima di far ritorno in Umbria. La decisione presa dalla USL Umbria2 di Terni è a puro scopo precauzionale.

12,40 – Sale a 5 il numero delle vittime per Coronavirus in Italia. L’ultimo decesso riguarda un anziano di 88 anni di Caselle Landi, in Lombardia.

12,30 – Volo Alitalia con 300 passeggeri a bordo bloccato all’aeroporto internazionale delle Mauritius. Le autorità locali vietano lo sbarco ai cittadini di Lombardia e Veneto (una settantina) se non dopo periodo di quarantena in ospedale locale. Torneranno tutti a casa nel pomeriggio.

12,18 – Presidio medico avanzato all’ospedale di Piacenza, dove i pazienti saranno sottoposti a triage e successivamente smistati all’interno dei servizi ospedalieri.

11,30 – Sono 217 le persone infette al momento in Italia: nello specifico 165 in Lombardia, 27 in Veneto, 16 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, Lazio e Trentino Alto Adige.

10.00 – CORONAVIRUS, QUARTO MORTO IN ITALIA! Si tratta di un uomo di 84 anni che è deceduto in queste ore all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

8.08 – CORONAVIRUS, IL POPOLO CINESE CONTRO IL GOVERNO. Continua a preoccupare la diffusione del Coronavirus in Cina. Il popolo cinese è pronto ad informare il mondo su quanto succede, ma il governo censura.

Lunedì 24 febbraio 2020

23.45 – AUSTRIA, REVOCATO IL BLOCCO DEL TRAFFICO FERROVIARIO Dura solo un paio d’ore il blocco del traffico ferroviario tra Italia e Austria. L’Ente austriaco ha infatti deciso pochi minuti fa di revocare il provvedimento.

22.30 – SERIE A, RISCHIO PORTE CHIUSE La Serie A giocherà il prossimo turno a porte chiuse? Il Premier Conte non lo esclude, ma già domattina la Federcalcio prenderà una decisione.

21.45 – EUROCITY BLOCCATO AL BRENNERO, TRAFFICO SOSPESO Due turiste tedesche con la febbre, fatte scendere già a Verona, ma intanto un Eurocity in direzione Austria è stato bloccato con 300 passeghgeri al confine.

21.30 – CONTE DALLA D’URSO: “NIENTE PANICO” Giuseppe Conte, in collegamento con Barbara d’Urso a Canale 5, invita la popolazione a non drammatizzare. Vigilanza massima, il governo si è mosso per tempo, ma nessuna demonizzazione.

20.55 – Testimonianza inquietante da un infermiere del Codogno di Milano. “Tutto ciò che dicono non è vero, non c’è niente sotto controllo. Qui c’è il panico assoluto”, ha riferito all’ANSA.

19.30 – L’Italia diventa ufficialmente il terzo paese con più contagi al mondo: il nostro territorio, con 152 casi, si piazza sul podio dietro a Corea del Sud con 602 casi confermati e dietro la Cina con 77 mila.

18.45 – Coronavirus, salgono a 152 i casi ufficiali in Italia. Tra queste sono comprese anche le tre persone che purtroppo non ce l’hanno fatta. Lo ha riferito il Commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli.

17.55 – Terza persona morta in Italia: si tratta di una donna di Crema, ricoverata in oncologia con una situazione ormai molto compromessa

17.30 – Ospedale Sacco di Milano, la responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze ribadisce: “Follia tale emergenza, non è pandemia”

17.02 – Coronavirus, a Bergamo registrati 4 infetti: ospedale in isolamento. La situazione diventa difficile nel Bergamasco, dove ben quattro casi sono stati appena accertati.

16.30 – Coronavirus, l’inquinamento diminuisce in Cina – GRAFICO. I dati sono impressionanti, la nuova malattia sta migliorando le condizioni dell’ambiente in Asia.

15:44 – PRIMO CASO DI CORONAVIRUS A BERGAMO. Secondo quanto riportato da L’Eco Di Bergamo, un uomo sarebbe risultato positivo al test per il virus cinese. Aggiornamenti nelle prossime ore.

14,35 – MORTO UN ALTRO PASSEGGERO SULLA NAVE DIAMOND: 634 gli ammalati, aumenta il numero delle morti.

13.15- SALE IL NUMERO DEI CONTAGI IN VENETO: Il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato che il numero dei contagiati nella regione è salito a 25 (compreso l’uomo deceduto), di cui due a Venezia. Solo 19 a Vo’ Euganeo, focolaio del virus

12:53 – SCUOLE CHIUSE IN TUTTA LA LOMBARDIA

12:44 – MORTALITA’ INFERIORE A INFLUENZA: il virologo Fabrizio Pregliasco dice: “La percentuale di mortalità del Coronavirus è inferiore a quella di una normale influenza”

12:40 – IL BOLLETTINO DAL COMMISSARIO BORRELLI: il commissario Angelo Borrelli ha rivelato che allo stato attuale ci sono 129 contagiati di cui 26 in terapia intensiva e oltre 3000 tamponi effettuati

12:30 – NUOVI CONTAGI: 129 il bollettino degli infetti, nuova regione sotto allarme, 9 contagi in Emilia Romagna

12:03 – NUOVO CONTAGIO: è risultato positivo un paziente ricoverato stanotte in rianimazione al San Gerardo di Monza.

12:00 – NUOVO CONTAGIO: si tratta di un minore di 17 anni di Valtellina, Lombardia, il nuovo contagiato di Coronavirus. Sembrerebbe che quest’ultimo studiasse all’istituto agrario di Codogno.

11:35 – ALTRO MATCH DI SERIE A RINVIATO: oltre Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari un altro match di Serie A è stato rinviato: Torino-Parma.

11:32 – DUE NUOVI CASI A VENEZIA: una coppia d’anziani di 88 anni sono stati ricoverati in terapia intensiva per aver contratto il virus

10:21 – IL BOLLETTINO DEI CONTAGI: 89 contagi in Lombardia, 17 in Veneto questo il bollettino di questa mattina

Domenica, 23 Febbraio 2020

00.10 – UFFICIALE RINVIATA INTER-SAMPDORIA: Arriva l’annuncio ufficiale del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: causa coronavirus saranno rinviate diverse manifestazioni pubbliche, fra cui anche la partita di Serie A, Inter-Sampdoria.

23.35 CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI COSTRETTI A CASA Se le aziende nelle zone contagiate chiudono e lasciano i dipendenti saranno tutelati. Per loro scatterà la Cassa Integrazione Ordinaria.

23.25 – DECRETO LEGGE PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI: ecco le parole del Premier Giuseppe Conte al termine della riunione del Consiglio dei ministri nella sede della Protezione civile.

23.10 GITE SCOLASTICHE SOSPESE IN TUTTA ITALIA Studenti a rischio? Il ministero dell’Istrizione soispende tutte le gite. Lo ha comunicato poco fa il ministro, Lucia Azzolina. “Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero”. Lo scrive su Twitter la ministra dell’Istruzione

22.45 VENETO, SEDICI I CASI POSITIVI ACCERTATI Sono 16 in Veneto i casi di persone positive al test coronavirus come ha comunicato la Regione all’Ansa. A Vò Euganeo 12 casi, compreso l’anziano deceduti ieri. Gli altri 4 a Mirano.

22.15 PIEMONTE, TUTTI NEGATIVI GLI ESAMINATI Risultato negativo del tampone al quale è stata sottoposta oggi una sonna astigiana. Trasportata d’urgenza dall’ospadale di Asti all’Amedeo di Savoia a Torino, in tarda serata il responso. Risultano negativi al Coronavirus tutti i 15 pazienti in diverse province piemontesi che hanno affrontato la prova del tampone.

22.00 VACCINO, DALL’AUSTRALIA PRIME RISPOSTE Gli studiosi della Queensland University in Australia stanno lavorando su un vaccino. I primi risultati sono confortanti, ma ci vorranno aleno sei mesi.

20.45 UNIVERSITA’ LOMBARDE, STOP ALLE LEZIONI Tutte le facoiltà universitarie della Lombardia rimarranoi chiuse fino al 2 marzo. Una decisione presa dalla conferenza dei Rettori

20.30 LODIGIANO, NON ERA LUI L’UNTORE Smentite le ricostruzioni delle prime ore. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha confermato che il 38enne colpito da coronavirus nel lodigiano non è stato contagiato dall’amico. Era tornato dalla Cina, vero, ma è risutato negativo a qualsiasi test, quindi la diffusione non è partita da lui.

18.35 – PRIMO CASO UFFICIALE ANCHE A MILANO: si tratta di un uomo di Sesto San Giovanni, che è stato immediatamente trasferito al San Raffaele di Milano.

17.22 – A NAPOLI SI CORRE AI RIPARI: disinfezioni sui treni di Circumvesuviana e Cumana

Coronavirus, nuovo caso in Piemonte. E ora si teme anche in Umbria

16.50 – NUOVO CASO POSITIVO IN PIEMONTE: i test hanno dato esito positivo su un paziente a Torino, effettuati all’ospedale Amedeo di Savoia. Primo caso di positività al Coronavirus nella Regione

16.30 – CASO SOSPETTO ANCHE IN UMBRIA: un uomo di Foligno, che avrebbe avuto contatti con uno dei contagiati in Lombardia, è stato messo in isolamento perché caso sospetto. La Regione umbra ha dichiarato che l’uomo “presenta sintomi respiratori” ma è stato messo subito in isolamento e le sue condizioni vengono monitorate.

16:00 – LOMBARDIA E VENETO, SALGONO A 50 I CASI: nel frattempo i casi di Coronavirus sono saliti a 50 tra Lombardia (39) e Veneto (11). Il presidente della Regione Lombarda Attilio Fontana ha dichiarato che si sono verificati tutti nelle zone meridionali di Lodi, da dove è partito il focolaio. “Le misure messe in atto sono efficienti e positive. La gente non va in giro e rimane a casa, questo è importante”.

12:38 – MARITO DELLA COPPIA DI CINESI STA BENE: la coppia di cinesi ricoverata è stata sottoposta ai test e da quest’ultimi il marito ne è uscito negativo. L’uomo è stato trasportato in reparto

12:06 – PAZIENTE DIMESSO DALLO SPALLANZANI: l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha fatto sapere che il ricercatore italiano ricoverato per Coronavirus è, in realtà, risultato più volte negativo al test. L’uomo sarà dimesso.

12:02 – 7 CASI IN VENETO: il governatore del Veneto Luca Zaia, ha fatto sapere che sono saliti a 7 i casi tutti residenti a Vo’ Euganeo, due sono i familiari dell’uomo deceduto.

11:25 – RICOVERATA UN INFERMIERE: è stato in contatto con il 38enne di Codogno, l’infermiere del Pronto Soccorso dopo aver avuto i primi sintomi del virus è stato trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto di Piacenza nel reparto malattie infettive.

10:52 – NUOVO CONTAGIO: sembrerebbe ci sia un’altra persona contagiata a Pizzighettone, Cremona.

10:15 – SECONDA VITTIMA IN ITALIA: si tratta di una donna lombarda la seconda vittima in meno di 24 ore.