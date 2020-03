È accaduto a Vilnius, in Lituania: un uomo, per paura del contagio da Coronavirus, ha chiuso sua moglie in bagno.

Un’episodio alquanto singolare quello accaduto in Lituania. Un uomo ha chiuso in bagno sua moglie, perché si era convinto che la donna potesse aver contratto il Covid-19. L’uomo, in evidente stato di psicosi, era convinto che la moglie avesse contratto il virus, perché entrata in contatto con una donna cinese proveniente dall’Italia.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, crescono i casi in Asia: Giappone, ridotti i collegamenti aerei

Moglie chiusa in bagno. L’intervento della polizia

L’episodio, come ha raccontato il Mirror, si è verificato a Vilnius, capitale della Lituania. Durante la “quarantena forzata”, voluta da suo marito, la donna è riuscita a chiamare la polizia, che è intervenuta immediatamente e, dopo essersi precipitata sul posto, ha liberato la donna.

Il marito ha cercato in ogni modo di giustificare il suo comportamento, sostenendo di aver agito secondo le predisposizioni dei medici. La donna, in via precauzione, è stata sottoposta a tampone, risultando negativa.

Ad oggi, in Lituania, stando ai dati dell’Ecdc, European Centre for Disease Prevention and Control, si è verificato un solo caso poitivo alla contrazione del Covid-19.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, una radio al servizio dei cittadini di Codogno

F.A.