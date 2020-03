Andiamo a vedere come si sta sviluppando l’epidemia di Coronavirus nel mondo. Nuovi casi in Corea del Sud, ma diminuiscono i casi giornalieri

Andiamo a vedere come si sta sviluppando la delicata situazione di Covid-19 nel mondo. L’epidemia in Cina, infatti, ha provocato 2.981 i decessi totali, dato aggiornato dal ministero della Salute di Pechino. Mentre invece, sempre in terra cinese, sono ben 80.270 le persone positive al Virus, con 119 nuovi casi e 38 decessi nella giornata di ieri. Tutti i nuovi casi sono stati registrati nella provincia di Hubei, zona rossa del virus.

Ma crescono anche i casi di pazienti dimessi dall’ospedale, con ben 2652 pazienti, per un totale di 49.856 guariti. In gravi condizioni invece altre 6416 persone.

Coronavirus, crescono i contagi in Corea del Sud ed Hong Kong

Ma i casi di contagio continuano ad aumentare ad Hong Kong, con 100 casi in più ed altri due morti. Stessa situazione anche in Corea del Sud, dove i casi di contagio crescono con 516 nuovi casi di contagio da coronavirus per la giornata di ieri e 4 nuovi decessi. In totale in Corea del Sud adesso abbiamo 5328 contagiati e 32 morti.

In Iran invece il virus colpisce anche il Parlamento, con il ministro dell’Industria, delle Miniere e del Commercio, Reza Rahmani risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

Invece in Iraq è stato registrato il primo decesso per Coronavirus. Il portavoce della direzione Sanitaria, Yad Naqishbandi, ha spiegato che adesso la vittima è in terapia intensiva.

Infine il Coronavirus arriva anche in Polonia. A renderlo noto è il Ministro della Salute polacco, Lukasz Szumowski, che ha dichiarato lo stato di salute del paziente. Infatti il ministro ha affermato che il paziente sta bene e che è attualmente ricoverato nell’ospedale di Zielona Gora. L’uomo avrebbe visitato recentemente la Germania, paese contagiato dal virus.

