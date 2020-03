Coronavirus, si valuta chiusura di tutte le scuole per 15 giorni: il provvedimento potrebbe essere applicato già da domani o al massimo da lunedì.

E’ vera e propria emergenza in Italia a causa del Coronavirus. Il numero di contagi e delle vittime continua a crescere di ora in ora e – secondo quanto riportato in questi istanti da ‘Repubblica.it’ – il Governo starebbe adesso valutando l’idea di chiudere tutte le scuole per 15 giorni. I vertici del governo del nostro paese sono riuniti in questi minuti a Palazzo Chigi per decidere il da farsi e l’annuncio definitivo da parte del premier Giuseppe Conte potrebbe arrivare già nel pomeriggio.

ORE 14,00 – Adesso è ufficiale: scuole e università italiane chiuse fino a domenica 15 marzo.

Coronavirus, scuole chiuse per 15 giorni?

L’eventuale chiusura delle scuole potrebbe partire già da domani o al massimo da lunedì 9 marzo, ma bisognerà pazientare ancora un po’ prima di avere un quadro più chiaro in tal senso. Intanto, la situazione Coronavirus in Italia continua a preoccupare: attenzione, soprattutto, alla Campania dove nel giro di pochissimi giorni il numero di contagi sarebbe salito già a 31. Per quel che riguarda, invece, le persone morte e i casi di positività nel nostro paese ieri si è già arrivati rispettivamente a 79 e 2.236

