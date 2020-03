Radio Codogno, la storica radio parrocchiale, ha messo a disposizione il suo servizio per i cittadini in isolamento, offrendo bollettini medici, orari e notizie più generali.

Si fa quel che si può. Codogno non può fermarsi e valicando i confini imposti dalle misure d’emergenza, senza rischi di contagio, l’informazione viene offerta ai cittadini in isolamento grazie al servizio offerto dalla storica radio parrocchiale “Radio Codogno” (FM 100.350). È dunque un’emittente radiofonica che si è posta l’obiettivo di mantenere costantemente informata la popolazione locale.

“Radio Codogno” al servizio dei cittadini

Da qualche giorno a questa parte, Radio Codogno si è trasformata nella Radio ufficiale della zona rossa. Tre speaker si trovano in onda per due appuntamenti giornalieri (uno mattutino alle 11 e uno pomeridiano alle 17). Attraverso questo servizio vengono offerti bollettini medici, orari di apertura e chiusura dei negozi e, soprattutto, le notizie ufficiali dalla protezione civile.

Non solo sulle frequenze radio, l’emittente radiofonica è “on air” anche sui canali web, dunque anche su internet è possibile usufruire del prezioso servizio messo a disposizione. Quella che viene definita “Radio zona rossa” ha aperto anche una pagina Facebook, dove è possibile seguire le dirette video per restare aggiornati.

L’idea dell’apertura del servizio informativo è stata di Luisa Vernelli, voce del programma ‘Weekend Lulu’. La speaker ha detto, in merito all’argomento, “Io sono di San Fiorano, un altro paese della zona rossa ma lavoro qui in radio a Codogno. Di solito racconto notizie positive e in questo momento mi sono detta dai, raccontiamoci come stiamo vivendo, come stiamo affrontando questa situazione, diamoci coraggio”.

La radio da voce anche a chi è in difficoltà: è noto infatti un episodio di una persona anziana, impossibilitata a muoversi, che è riuscita a ottenere, grazie ad un intervento in radio da casa, un termometro. Nonostante le difficoltà dei cittadini messi in isolamento, la vicinanza di quest’emittente radio offre un messaggio di speranza.

