Coronavirus, scoperta choc in Emilia-Romagna: positiva anche la sindaca di Piacenza, Patrizia Barbieri. La guida cittadina è attualmente in quarantena presso la propria abitazione. L’annuncio è arrivato direttamente dalla donna attraverso il proprio profilo Facebook.

Coronavirus, a Piacenza è positiva anche la sindaca Patrizia Barbieri. Una notizia scioccante per l’amministrazione e la stessa città. La giunta, adesso, da una parte dovrà far fronte all’emergenza e dall’altra dovrà sottoporsi a ulteriori controlli per capire se si è stati contagiati.

Buonasera a tutti, tra poco mi collegherò in videoconferenza per avere i dati aggiornati sullo sviluppo del contagio e… Pubblicato da Patrizia Barbieri su Mercoledì 4 marzo 2020

Coronavirus, positiva anche la sindaca di Piacenza

La prima cittadina, che nella località copre anche l’incarico di presidente della Provincia, è attualmente in isolamento nella sua abitazione dopo la positività al tampone. E’ a casa e non in una clinica in quanto al momento sta fondamentalmente bene. Pur avendo febbre alta e tosse, le sue condizioni non sono preoccupanti.

La conferma è arrivata anche dalla stessa politica attraverso il proprio profilo Facebook. “Buonasera a tutti, tra poco mi collegherò in videoconferenza per avere i dati aggiornati sullo sviluppo del contagio e sul numero delle persone positive al coronavirus”, è questa la premessa.

Poi la confessione: “In questo momento sto lavorando da casa, perché anche io sono risultata positiva al Covid-19. Ci tenevo a rassicurarvi sul fatto che continuerò a lavorare da qui per gestire questa emergenza e che ho piena fiducia nella competenza e nell’operato del nostro servizio sanitario. A tra poco”.

