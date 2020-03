Coronavirus, 587 nuovi casi rispetto a ieri: Lombardia ed Emilia Romagna le regioni più afflitte dall’emergenza. Ecco il quadro completo frazione per frazione.

Coronavirus, salgono a 2.706 le persone contagiate in Italia. Incremento di addirittura +587 casi rispetto alle ultime 24 ore. A riferirlo è direttamente la protezione civile col suo classico bollettino odierno. Sarebbero in realtà 3.089 i casi se si contano anche le 107 persone purtroppo decedute e i 276 guariti.

Coronavirus, i numeri in Italia regione per regione

L’emergenza riguarda ormai tutti le regioni nazionali eccetto una: la Valle d’Aosta, l’unica a non presentare casi. Il territorio con più casi, in tal senso, è la Lombardia con 1.820 situazioni che evidenziano un + 300 rispetto a ieri. Segue l’Emilia Romagna con 544 episodi e un +124 rispetto a martedì e completa il triste podio il Veneto con 360 casi e un +53. Le Marche vede un +23 con 84 casi totali, segue il Piemonte con +26 per 82 situazioni certificate e + 19 per la Toscana con 38 casi.

Appena +1, invece, per la Campania che sale a quota 31. +16 per il Lazio che sale a 30 casi certificati. Solo +2, fortunatamente, per la Liguria con 26 episodi malgrado sia stretta in una morsa di territori confinanti parecchio contagiati. +18 per Friuli Venezia Giulia e Sicilia: la prima registra un +5, la seconda un preoccupante +11.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, positiva anche la sindaca di Piacenza: annuncio via social

9 casi per la Puglia che sottolinea un +3, 9 anche in Umbria con + 1 e 7 per l’Abruzzo che pure registra una sola unità in aumento rispetto a ieri. + 1 anche per la provincia autonoma di Trento. Sono tre i casi in Molise che non vede variata la sua situazione recente, 2 in Sardegna col +1 registrato oggi. 1 in Calabria, 1 nella provincia autonoma di Bolzano e 1 in Basilicata.