Con l’arrivo del Coronavirus è cresciuto il consumo di video in streaming ed on demand. A rivelarlo è l’ultima statistica della rivista Forbes.

Il Coronavirus sta impattando negativamente l’intera economia internazionale, però ci sarebbe un settore che invece sta traendo grande vantaggio dall’epidemia mondiale. Staimo parlando dei video streaming ed on demand.

Specie nelle zone in quarantena, il passatempo più gettonato è la visione di serie tv, anime e documentari sulle varie piattaforme in streaming ed on demand. A compiere l’indagine ci ha pensato App Annie, una società specializzata nell’analisi del traffico ati da dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Coronavirus, la calssifica di App Annie premia le piattaforme streaming

Lo studio di App Annie ha rivelato che durante le prime due settimane di febbraio 2020, il popolo cinese ha incrementato il download di applicazioni streaming ed on demand. L’aumento è stato di circa il 40% rispetto a Febbraio 2019.

A riscontrare il seguente aumento ci ha pensato anche Ugo Tullio, docente di Organizzazione e legislazione dello spettacolo teatrale e cinematografico all’Università di Pisa. Per Tullio, l’aumento della visione di video in streaming ed on demand è dovuto soprattutto alle misure restrittive che hanno costretto i cittadini a rimanere chiusi in casa e ad evitare le attività all’aria aperta.

A confermare lo studio ci ha pensato anche Andrea Iervolino, presidente della Iervolino Entertainment, che ha spiegato a Forbes: “Aziende come la nostra non risentono delle restrizioni applicate dai governi in questi giorni, le decisioni prese non intaccano in alcun modo il nostro business model“.

L’azienda da anni è specializzata in contenuti cinematografici, televisivi, web series e short content. Iervolino ha poi concluso il suo discorso affermando: “Le visioni streaming registrate in questo momento sono in crescita in tutto il territorio nazionale e internazionale“.

L.P.

