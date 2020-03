Coronavirus, i consigli di Inews24 per evitare i rischi contagio: tutte le misure d’igiene e sanità necessarie per uscire dallo stato di crisi

Coronavirus, i consigli di Inews24 per evitare qualsiasi rischio. Alcune sono buone norme di comprtamento quotidiano, altri sono consigli che arrivano direttamente dafli esperti. In pogni caso il nostro consiglio è quello di stampare questo semplice schema e tenerlo sempre a portata di mano. Oppure in alternativa, salvare il file e condividerlo, per uan maggiore diffusione.

Partiamo dall’igiene. Il lavaggio frequente delle mani, con saponi antibatterici, accanto ai prodotti disinfettanti, è fondamentale. Non è un caso che nel decreto del Governo sull’emergenza Coronavirus, ci sia un invito preciso a mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani in tutti i locali pubblici, nei supermercati, nelle palestre e altri luighi aggregativi.

Allo stesso modo, cercate di tenere sempre, all’aperto come al chiuso, una distanza pari almeno ad un metro dalla persone che vi sta davanti o al fianco. Per lo stesso motivo, almeno da qui alle prossime setrtimane, è consigliabile non abbracciare nessuno e nemmeno stringere mani. Discorso analogo va fatto per l’utilizzo promiscuo di bottiglie e bicchieri tanto durante l’attività sportiva, come in altre occasioni della vita quotidiana.

Quando scappa da starnutire o anche solo da tossire, portate un fazzoletto vicino alla bocca e opi gettatelo. Se non ne avete a disposizione, piegato il gomito e usatelo per riparare gli schizzi. E negli ospedali, meglio limitare al minimo le visite ai parenti o amici ricoverati, non sostando nemmeno nelle sale di accettazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Ma ci sono anche altri consigli utili per salvaguardare la salute pubblica al tempo del Coronavirus. Come limitare allo stretto necessario le uscite all’aperto delle persone anziane, soprattutto quelle sopra i 75 anni. Gli altri invece ne possono approfittare per le attività all’aperto, migliorando la loro salute generale.

E ancora, nel decetro appena firmato dal Premier Conte, ci sono diverse limitazioni che vi ricordiamo perché sono fondamentali. Come quelle che interessano tutto il mondo dello sport. Non è una serrata generale, come avevano temuto in molti, ma certamente almeno fino al 3 aprile cambierà praticamente tutto. Nei maggiori campionati, a partire dalla Serie A di calcio, fino alle serie minori, tutti le manifestazioni saranno a porte chiuse. Al tempo stesso sono state vietate manifestazioni aggreganti come congressi, meeting e fiere.

Questo significa interdire la possibilitò di praticare sport? Assolutamente no, anche nelle palestre e nelle piscine pubbliche e private. Però tutti, a cominciare della società sportive e dai gestori, dovranno attenersi alle regole, comprese quelle di una maggiore sorveglianza. I diviesti sono stati estesi anche ai cinema e ai teatri, sempre per lo stesso motivo. Quanto alle scuole e alle università, per ora serrata generale fino al 15 marzo, sino a nuovo ordine.

.