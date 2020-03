Calciomercato Juventus, assalto al nuovo attaccante: vale 170 milioni e si tratta di uno dei bomber più forti del panorama calcistico europeo.

E’ uno dei giocatori più forti del mondo ed ha un contratto con il Tottenham fino al 30 giugno 2024, ma Harry Kane potrebbe salutare la Premier League per provare una nuova esperienza in un altro campionato. L’attaccante inglese classe ’93 fa gola ai più grandi club europei tra cui Barcellona, Real Madrid e Manchester United, ma attenzione anche alla Juventus che apprezza parecchio il 26enne originario di Walthamstow. Proviamo, però, a mettere un po’ di ordine e a fare ulteriore chiarezza in merito al futuro del centravanti del Tottenham e della Nazionale inglese.

Calciomercato Juventus, suggestione Kane

Secondo quanto riportato oggi dal ‘Daily Star’, Kane potrebbe dunque dire addio al Tottenham in estate. Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, monitora con attenzione la situazione ed è pronto a inserirsi in caso di buone notizie da Londra, ma c’è un ostacolo importante. Kane, infatti, viene valutato la bellezza di 170 milioni di euro e si tratta di una cifra che potrebbe scoraggiare i bianconeri e le altre compagini interessate al suo cartellino. I campioni d’Italia in carica, però, potrebbero vendere alcuni pezzi pregiati della rosa a disposizione di Sarri e affondare il colpo decisivo per il bomber del Tottenham. Attenzione, dunque, alla pista Kane-Juventus che potrebbe accendersi improvvisamente: le prossime settimane potrebbero dire moltissimo in tal senso e sulle possibilità deli bianconeri di portare il giocatore in Italia.

