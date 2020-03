Calciomercato Inter, arriva una clamorosa indiscrezione su Zlatan Ibrahimovic. Dopo un super rendimento in questo semestre, potrebbe esserci un colpo di scena a fine stagione.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, adesso attenti al colpo di scena. Perché con l’addio ormai certo di Zvonimir Boban e quello inevitabile a catena di Paolo Maldini, il futuro del fuoriclasse svedese ritorna prepotentemente in discussione in casa Diavolo.

Sono stati proprio i due dirigenti a portarlo in rossonero e sembrerebbe che ora il 38enne non voglia tradirli. Da una parte ne fa dunque una questione di correttezza, rispetto e fedeltà, ma dall’altra anche di prospettive del progetto. Il quale, senza due simboli come loro e con una filosofia proiettata dichiaratamente sui giovani, è destinato perdere parecchia credibilità all’avvio.

Calciomercato Inter, ritorna Ibrahimovic?

Così ecco il clamoroso scenario avanzato da Tuttosport. Secondo il quotidiano, infatti, il giocatore potrebbe trasferirsi altrove ma restando nella Milano che tanto ama. Come? Trasferendosi in un club prossimo in tal senso. L’Inter per esempio, anche se non avrebbe lo spazio da prima donna ottenuto in casa Diavolo. Ma i nerazzurri – riferisce il quotidiano – potrebbero avere bisogno di un attaccante a fine stagione.

Poi attenti al pazza suggestione Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Anche perché il duo sembrerebbe tornato in pressing avendo fiutato la situazione delicata in Via Aldo Rossi. Un tentativo serio, e coraggioso, del resto, avvenne già a dicembre prima che poi Ibra approdasse in rossonero.

La conferma arrivò direttamente da Galliani, il quale ammise il tentativo concreto per il campione scandinavo: “Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo: gli ho detto, vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro, poi l’anno prossimo saliamo in B e due stagioni siamo in A”.

Ma niente da fare. Secondo Tuttosport, al momento, resterebbero due sole soluzioni sullo sfondo in caso di mancata conferma al Milan: chiudere la carriera all’Hammarby o appendere direttamente gli scarpini al chiodo.