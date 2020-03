Colpo di scena in Serie A: annuncio in arrivo dopo Juventus-Milan in programma domani sera. Si profila un terremoto sorprendente nel campionato nostrano.

Terremoto in casa Diavolo in vista di Juventus-Milan. Mentre la situazione in casa bianconera anche è delicata dato un Maurizio Sarri travolto dalle polemiche, è invece a rischio esplosione totale quella in casa rossonera.

Boban dice addio dopo Juventus-Milan

Come infatti riferisce SportMediaset, Zvonimir Boban dirà ufficialmente addio dopo il match di domani valido per la semifinale di Coppa Italia. Il dirigente milanista, dopo aver sbottato pubblicamente attaccando l’Ad Ivan Gazidis, sarà messo alla porta su decisione diretta della proprietà.

C’è appena il dubbio sulla modalità di uscita, ovvero una risoluzione consensuale o un licenziamento per giusta causa, ma la separazione è ormai certa. Elliott Management Corporation, infatti, ritiene di aver subito un grosso danno di immagine a causa delle dichiarazioni rilasciate dal Cfo senza autorizzazioni.

Si aspetterà dunque fino a domani, poi è attesa l’ufficialità. Annuncio a quale potrebbe poi seguirne un altro successivo relativo a Paolo Maldini. Perché il direttore generale, anche fortemente contrariato, pure potrebbe salutare.

E da lì attenzione a un pericolosissimo effetto domino che potrebbe scatenarsi. Perché Stefano Pioli – riferisce Tuttosport – potrebbe dimettersi, mentre Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma, con l’addio dirigenziale che sa tanto di ulteriore ridimensionamento, starebbero invece già valutando un futuro lontano dal Milan.

