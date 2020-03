Tragedia in Siria, nel bel mezzo di un conflitto con la Turchia. Un razzo lanciato a Idlib ha ucciso 9 civili, di cui 5 bambini

Continua il conflitto armato tra la Turchia e la Siria (appoggiata da Putin e dalla Russia). È notizia di poche ore fa il nuovo, ennesimo, attacco con cui il Paese di Erdogan ha attaccato Idlib, città capoluogo della regione nord-occidentale della Siria. Un razzo ha colpito in pieno una strada in un centro abitato, distruggendo il manto e facendo schizzare detriti e rovine nell’area circostante. 9 civili sono rimasti colpiti da questo attacco turco, e hanno perso la vita. 5 di loro erano bambini. Lo ha annunciato la Ong tramite un comunicato stampa. Continua la stretta fra Erdogan e i vertici siriani. Nella mattinata la Turchia ha annunciato di aver abbattuto un caccia proveniente dalla Siria e di avere neutralizzato più di 300 soldati.

Turchia, il conflitto in Siria e la questione migranti

Continua ad essere protagonista della politica estera la Turchia, con Erdogan impegnato su più fronti: da un lato il conflitto armato con la Siria (appoggiata dalla Russia), dall’altro la questione migranti, con centinaia di migliaia di cittadini turchi diretti verso la Grecia per accedere in territorio europeo. Per quanto riguarda il conflitto siriano, il razzo lanciato a Idlib che ha causato 9 morti (di cui 5 bambini) ha provocato molte reazioni, e si attendono risposte nei prossimi giorni. Per ciò che concerne la questione migranti, invece, il ministro dell’interno della Turchia Suleyman Soylu ha annunciato che più di 130 mila migranti sono diretti in queste ore verso il confine con la Grecia. Un numero almeno dieci volte maggiore di quello annunciato dalle ong.

