Il Referendum Costituzionale per decidere il taglio dei parlamentari potrebbe slittare a causa del Coronavirus: ecco quando si potrebbe votare

Il Coronavirus che sta mettendo sotto sopra l’Italia potrebbe sconvolgere anche il calendario elettorale del nostro Paese. Il 29 marzo si dovrebbe (il condizionale a questo punto è d’obbligo) votare il Referendum Costituzionale, per approvare a o meno il taglio dei parlamentari. Una data storica per la nostra Repubblica, che però potrebbe fare i conti con una situazione altrettanto importante per la sanità e l’economia pubblica.

LEGGI ANCHE >>> Cassazione, arriva l’ok per il Referendum sul taglio dei parlamentari

Referendum taglio parlamentari, rischio slittamento a causa del Coronavirus

La rapida diffusione dell’epidemia influenzale da Covid-19, che purtroppo da un paio di settimane sta stravolgendo la vita di molte persone, costringendola a isolamento forzato o forti limitazione nelle attività sociali, potrebbe far sì che ci sia l’impossibilità chiamare i cittadini alle urne. Oltre, al voto stesso, con milioni di italiani che si dovrebbero assembrare nei seggi elettorali, ci sarebbe anche un problema di campagna elettorale, con piazze, sale conferenze o altri edifici vuote per la paura del Coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il politicamente corretto e gli appelli ignorati: scoppia il caso

La prossima settimana sarà decisiva per capire se il Referendum Costituzionale si potrà svolgere regolarmente il 29 marzo. “Per ora è confermato – ha affermato il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Inca a Skytg24 – Questa sarà la settimana decisiva per capire se confermarlo o spostarlo a maggio insieme alle elezioni regionali. Si deve dare la possibilità di campagna elettorale anche nelle zone maggiormente a rischio, valuteremo attentamente nei prossimi giorni. Entro giovedì si decide“.

Cosa prevede il Referendum Costituzionale del 29 marzo?

Dunque, in caso di stop per Coronavirus, il voto referendario potrebbe essere accorpato a quello regionale di fine maggio, quando saranno chiamati alle urne i cittadini di Campania, Liguria, Marche, Puglia, Veneto e Toscana. Ma cosa prevede il quarto Referendum Costituzionale della storia repubblicana?

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vitalizi ai politici, torna la Casta: il Senato vota per 700 colleghi

La Camera dei Deputati ha già approvato la modifica degli articoli 56, 57 e 58, affinché una legge di modifica costituzionale possa essere promulgata ci sarebbe voluta anche la maggioranza dei voti in Senato, che non è avvenuta. Proprio 71 senatori, secondo quanto previsto dall’art. 81 della Costituzione, hanno chiesto alla Corte Suprema di Cassazione il Referendum. Perciò gli italiani dovranno dire se sono favorevoli o meno alla modifica, che prevede il taglio dei parlamentari (da 630 a 400 alla Camera, da 315 a 200 in Senato, oltre ad un massimo di 5 senatori nominati a vita). E’ importante sapere che, a differenza dei Referendum abrogativi, non ci sarà bisogno del raggiungimento del quorum del 50% +1.