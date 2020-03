Grazie allo studio di alcune rocce in Australia, si sarebbe arrivati a una sensazionale nuova scoperta su com’era la Terra alle sue origini

Una ricerca effettuata avrebbe portato a una interessantissima scoperta su come era composto il nostro Pianeta alle sue origini. Alcuni scienziati stavano studiando delle rocce dell’entroterra australiano quando, analizzando meglio delle tracce chimiche trovate proprio sulla superficie dei materiali a disposizione, sono arrivati a una possibile conclusione. La Terra, almeno in origine, era composta da un vastissimo oceano globale senza alcun confine e senza nessun continente ancora emerso. Un’immensa vasca d’acqua, quindi, senza la presenza di alcun angolo di terreno calpestabile. Lo studio è stato pubblicato su un magazine scientifico negli Stati Uniti, il “Nature Geoscience”, in cui vengono anche spiegati gli effetti che questa scoperta potrebbe avere sugli studi futuri.

Origini della Terra, i dati scoperti e i risvolti futuri

Come spiegato nel dettaglio all’interno del magazine scientifico “Nature Geoscience”, i risultati della ricerca svolta potrebbero essere fondamentali per i risolvi futuri dello studio. Secondo quanto scaturito, la Terra in origine era completamente ricoperta d’acqua, senza alcuna nicchia asciutta. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno dato molto peso alla presenza di due isotopi di ossigeno, di cui uno (l’ossigeno 18) presente in maniera maggiore anche rispetto a oggi. Questo dato è da collegare al fatto che non vi erano ancora terre emerse, che altrimenti avrebbero assorbito parte dell’ossigeno. Grazie a questi risultati, inoltre, ci saranno buone possibilità di scoprire dove e in che modo si sono formate sul pianeta le prime forme unicellulari.

