All’età di 61 anni muore il medico Ivo Cilesi, era uno dei massimi esponenti in Italia nella cura all’Alzheimer

All’età di 61 anni è morto Ivo Cilesi, illustre medico che si occupava di curare i malati di Alzheimer. L’uomo è deceduto nell’ospedale di Parma nella notte tra domenica e lunedì. Era risultato positivo al coronavirus. Ora migliaia di persone ne piangono la scomparsa ed il web si sta inondando di messaggi di cordoglio. La sua carriera l’ha dedicata a curare i malati di Alzheimer con la cosiddetta ‘Doll Therapy‘ che funge ad attenuare i disturbi comportamentali.

“Alzheimer Uniti Italia ha appreso con dolore la drammatica scomparsa del dott. Ivo Cilesi di cui ricordiamo le grandi doti umane e professionali. Avremo sempre il suo esempio come guida, esprimiamo inoltre gratitudine per la vicinanza e sensibilità sempre dimostrate verso la nostra associazione e tutte le persone fragili” appare sulla pagina Facebook di Alzheimer Uniti Italia.

Morte Ivo Cilesi, anche la compagna è in quarantena

Cilesi viveva a Salsomaggiore, a Parma, insieme alla compagna Giovanna Lucchelli che attualmente è anche lei in quarantena anche se non ha sintomi da coronavirus.

“È successo tutto così rapidamente che mi sembra ancora surreale: non potremo effettuare il funerale. Il suo corpo sarà cremato e la cerimonia verrà rimandata a quando la situazione si sarà tranquillizzata”, spiega la donna. Poi, però, chiarisce: “Va considerato però che per lavoro girava almeno in tre ospedali”.

