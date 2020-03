Messico, Champions League della CONCACAF: clamoroso gol del portiere del Tigres, Nahuel Guzmán, proprio al 90′

Nelle ultime settimane, Nahuel Guzmán è stato sulla bocca di tutti ed è passato dall’essere il cattivo all’eroe del Tigres Club, una delle squadre più famose del Messico.

Un paio di giorni fa, il “Patón”, come viene soprannominato, ha commesso un terribile errore durante il duello in cui i felini hanno affrontato i rivali del Santos Laguna. In quella gara, il portiere ha rifilato un calcio palese ad un giocatore, Eduardo Aguirre, quando ha provato a liberare la palla dalla propria area di rigore. Un gesto scomposto non sanzionato dall’arbitro ma condannato dai media messicani, per l’eccessiva aggressività, tipica del portiere del Tigres.

Tuttavia, mercoledì scorso è diventato l’eroe del club segnando all’ultimo minuto il goal con cui gli “Auriazules” si sono qualificati per il prossimo round della CONCACAF Champions League, diventando il primo portiere del Tigres a segnare in una partita ufficiale.

Que no es juega limpio, siente tu liga? @LigaBBVAMX 🤔 pic.twitter.com/AI6IsmSHwc — Jonathan Orozco (@jona_orozco) February 17, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, clamoroso sfogo del presidente: “Sei un pagliaccio”

Messico, Champions League CONCACAF: clamoroso gol del portiere al 90′

La prodezza del portiere argentino ha fatto il giro del mondo e ha ricordato i grandi estremi difensori goleador, che tanto hanno fatto nella storia del calcio sudamericano. Dal brasiliano Rogerio Ceni, fino al paraguayano Chilavert, specialisti dei calci di punizione. Ma qualcuno, vista anche la personalità eccentrica, ha paragonato Guzman al messicano Campos o all’istituzione colombiana Higuita.

L’estremo difensore classe ’86, ha disputato 5 stagioni al Tigres, conquistando la bellezza di 8 titoli nazionali ed internazionali, ottenendo tra l’altro diverse chiamate dalla nazionale argentina. Ad oggi Nahuel è uno de giocatori più amati dai tifosi blu e gialli e dopo questa prodezza l’amore nei suoi confronti è balzato alle stelle.

El gol de Nahuel Guzman, ¡vaya cabezazo! pic.twitter.com/vbkoRO0iml — Noventa F.C. (@noventafootball) February 27, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, concluso consiglio Lega: la soluzione proposta