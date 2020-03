Juventus-Milan, cambia tutto: la decisione presa nella tarda serata di oggi è clamorosa. Ma presto per lo sport italiano potrebbe cambiare tutto

Juventus-Milan, cambia tutto: fino ad oggi pomeriggio la semifiinale di Coppa Italia era in programma, seppure con limitazioni per il pubblico. Ora invece è stata rinviata a data da destinarsi, non sappiamo quando si giocherà e soprattutto sullo sport italiano sta per abbattersi una bufera.

Il Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, avrebbe infatti avanzato una proposta clamorosa. Evitare per 30 giorni manifestazioni, comprese quelle sportive, che prevedano l’affollamento di persone e il mancato rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Un provvedimetno esteso a tutto il territorio nazionle e non soltanto alle regioni che attualmente sono sotto quarantena

Già nel pomeriggio Claudio Albanese, capo della comunicazione della Juventus, aveva spiegato la posizione del club: “Juventus rispetterà qualsiasi decisione verrà presa dalle autorità. La salute pubblica è interesse primario di tutti, anche di questa società che organizza questa partita domani sera”.

Juventus-Milan aperta al pubblico, molte le opinioni contrarie

Roberto Burioni, il famoso virologo, già qualche ora prima della decisione ufficiale aveva criticato su Twitter la possibilità che la gara fosse disputata: “Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo Stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”.

E in fondo Maurizio Sarri, che ha parlato questo pomeriggio alla vigilia della partita in conferenza stampa, quasi se lo aspettava: “Dobbiamo adeguarci a tutte le situazioni: quindi se la partita non c’è non c’è. Dobbiamo prendere tutto come un fatto. Non ti voglio neanche dire come si è allenata la squadra perché mi sembra che porti sfiga”.

Il rinvio quindi non arriva totalmente inatsseo ma certo va a complicare ulteruiormente la situazione del calcio italiano. Domani dalle 12 è in programma un’assemblea straordinaria della Lega di Serie A. Sulla carta dovrebbero uscire decisioni definitive sul calendario delle prossime giornate e dei recuperi. Alla luce degli ultimi sviluppi però potrebbe essere anche deciso un clamoroso stop generale.