Grande Fratello Vip, i cachet dei concorrenti: Valeria Marini la più pagata tra i Vip che partecipano all’edizione di quest’anno.

E’, molto probabilmente, il reality show più famoso d’Italia e anche quest’anno sta riscuotendo un discreto successo in televisione. Parliamo ovviamente del Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione e condotto quest’anno da Alfonso Signori, che ha scelto come opinionisti d’eccezioni Wanda Nara e Pupo. E adesso spuntano anche i primi dettagli sui quelli che sono i cachet dei vari concorrenti, presenti quest’anno nella casa più spiata d’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Grande Fratello Vip, la prima doccia è di Paola Di Benedetto – VIDEO

O ANCHE QUESTO >>> Grande Fratello Vip raddoppia: la nuova programmazione su Canale 5

Grande Fratello Vip, quanto si guadagna nella Casa e fuori

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Libero’, l’inquilina che guadagna più soldi sarebbe Valeria Marini, con 20 mila euro a settimana più un bonus di 8 mila euro a puntata dopo la sua eventuale eliminazione dal programma. La scrittrice Barbara Alberti avrebbe percepito la bellezza di 18 mila euro a settimana per partecipare al programma. Chiudiamo con una curiosità: Lory Del Santo, per un semplice confronto nella Casa con Antonio Zequila, si sarebbe portata a casa qualcosa come 5 mila euro.