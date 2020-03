Un giornalista della Rai è risultato positivo al primo tampone del Coronavirus: i dettagli

Il Coronavirus ora ha colpito anche chi, per settimane, ne ha raccontato le vicende e gli sviluppi. Come riporta l’agenzia ‘AdnKronos’, infatti, anche un giornalista della Rai sarebbe risultato positivo al Covid-19, dopo aver effettuato il primo tampone. E’ stata la stessa Rai, in precedenza, a comunicare che un proprio dipendente era risultato positivo al virus. Il giornalista era stato in Veneto, nella “zona gialla” per lavoro. Ora è ricoverato allo Spallanzani di Roma, ma in buone condizioni di salute.

Giornalista Rai positivo al test Coronavirus: ricoverato allo Spallanzani

La Regione Lazio, però, precisa che non si tratta di un nuovo caso odierno, ma già inserito nel bollettino di ieri dall’Istituto per le malattie infettive della Capitale. La Rai in questi giorni è stata molto attenta nel presidiare le strutture aziendali per tutelare i propri dipendenti, innalzando le misure di sicurezza per chi si trova nelle aree a rischio.

Il giornalista era stato in trasferta in Veneto nella “zona gialla” e lì ha contratto il Coronavirus, anche se dall’Assessorato della Sanità della Regione Lazio fanno sapere che il paziente è in “buone condizioni” e non presenta sintomi di infezione. Per la conferma ufficiale si attende l’esito del secondo tampone.