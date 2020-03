Dramma in casa Cristiano Ronaldo: la madre del calciatore portoghese è stata vittima di un ictus. Le condizioni

Tragedia in casa Cristiano Ronaldo. La madre 65enne del calciatore portoghese, come riportato dai media spagnoli, è stata vittima di un ictus stamane. Dolores Aveiro, così si chiama, ora è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Doctor Nelio di Mendonça de Funchal in Portogallo.

Cristiano Ronaldo, le condizioni della madre

Secondo quanto rimbalza dal Portogallo, la donna sarebbe stabile e cosciente ma va monitorata minuto per minuto. A limitare i danni sarebbe stato un intervento chirurgico al quale i medici l’hanno sottoposta immediatamente. Gli stessi sono stati invitati a non dare informazioni ai media in merito allo stato di salute della signora, per evitare l’amplificazione del caso a livello mediatico. Ora non resta che attendere gli sviluppi, qualora i diretti interessati rilasciassero dichiarazioni in merito, che seguiranno in queste ore. Per quel che riguarda il calciatore, dovrebbe restare a Torino e non partire per il Portogallo vista la gara di semifinale di Coppa Italia in programma tra Juventus e Milan.

