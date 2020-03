Il Coronavirus sta colpendo ogni ambito, anche internet. Twitter, tramite un post sul suo blog, ha pubblicato un annuncio rivolto ai suoi dipendenti

Continua la psicosi da Coronavirus. L’epidemia cinese sta avendo effetti negativi praticamente su ogni ambito, e qualsiasi organizzazione sta prendendo le dovute precauzioni. Tra queste, anche il mondo del web si è mosso per trovare delle soluzioni alternative che limitino il rischio di espansione del virus. Il noto social network Twitter, tramite un post ufficiale sul proprio blog online, ha pubblicato un annuncio in cui spiega le proprie intenzioni per tutelare la salute dei propri dipendenti e cercare di non alimentare una malattia che deve essere debellata al più presto, in modo da far tornare le persone a vivere le loro vite in tranquillità, gestendo la propria routine senza problematiche di questo tipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il cucciolo di ornitorinco fa impazzire il web, ma non è come sembra

Twitter, il post rivolto ai dipendenti sul Coronavirus

Anche Twitter, come qualsiasi altra azienda o organizzazione, è voluta correre ai ripari per prevenire il Coronavirus, la terribile epidemia cinese che sta avendo effetti su ogni campo e ambito. In un post pubblicato sul proprio blog, il social network annuncia le norme che i propri dipendenti devono rispettare. Tra queste, spunta anche un incoraggiamento per tutti i lavoratori a continuare il proprio operato da casa. Un telelavoro pagato, al posto delle normali attività in ufficio. Non una regola da rispettare per tutti, ma una sorta di consiglio dato per cercare di ridurre l’espansione della malattia. Non vale la stessa regola per gli uffici in Giappone, Corea del Sud e Hong Kong, dove invece i dipendenti saranno obbligati a lavorare da casa, anche a causa delle ordinanze restrittive dei singoli paesi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, a farne le spese è anche la birra Corona