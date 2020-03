Coronavirus, una tabella molto importante che ci aiuta a capire com’è la situazione regione per regione è appena stata pubblicata. La foto è in basso.

Il coronavirus continua a gettare le persone nel panico e nella disperazione. Ogni giorno, infatti, il bilancio non può non tener conto delle persone che sono deceduta a causa della malattia originaria della Cina, che da settimane alberga nel nostro Paese. L’Italia non era preparata, la situazione è presto precipitata ed ora si sta cercando di agire per limitare la diffusione di un virus che si propaga con una velocità impressionante. Ciò anche perché la trasmissione è incredibilmente facile. Come un comune raffreddore, basta un po’ di saliva, magari un colpo di tosse od uno starnuto per aiutare il COVID-19 a propagarsi. Per questo ogni precauzione è fondamentale e bisogna seguire alla lettere ciò che viene prescritto dal Governo.

Coronavirus, tabella con contagi e morti per regione – FOTO

Secondo le ultime notizie riportate dalla Protezione Civile e da Enrico Mentana, la situazione è la seguente. I casi totali attualmente riconosciuti sono circa 2263. La regione più colpita è ovviamente la Lombardia, dove ci sono diverse zone rosse di contagio. La Valle d’Aosta l’unica regione non colpita ancora dal virus. In totale i guariti sono 160, un numero certamente positivo ed incoraggiante. Ma bisogna anche considerare quelli che non ce l’hanno fatta. Sono 79 le persone morte per coronavirus, ben 27 decessi sono stati riscontrati soltanto da ieri ad oggi, 3 marzo 2020.