Il Coronavirus continua a colpire l’Italia, e ogni regione si sta tutelando a modo suo. Arrivano buone notizie per quanto riguarda la situazione a Roma

L’epidemia cinese del Coronavirus continua ad avere effetti negativi sotto ogni aspetto. Il numero dei contagi, soprattutto nel nord Italia, è in continuo aumento, e la situazione continua ad essere monitorata. Per quanto riguarda le regioni del centro-sud, la situazione è al momento meno grave. Secondo quanto comunicato dalla regione Lazio questa mattina, infatti, non ci sarebbe nessun focolaio a Roma. Gli 11 casi positivi al Coronavirus ricoverati allo Spallanzani sono tutti, in un modo o nell’altro, legati al nord Italia. Per quanto riguarda i casi positivi a Pomezia, un comunicato del comune fa sapere che: “sono collegati con un evento che si è tenuto al Forum di Assago lo scorso 14 febbraio“.

Coronavirus a Roma, parla la sindaca Raggi

La situazione a Roma sembra essere sotto controllo. Secondo quanto comunicato dalla regione Lazio questa mattina, infatti, tutti i casi di Coronavirus nella Capitale sarebbero collegati alle regioni del nord Italia. A proposito di ciò, ha parlato anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, durante l’inaugurazione di una zona giochi in un parco a Tor Fiscale: “Importante rispettare ciò che il Governo e la Regione ci dicono, dobbiamo attenerci alle loro indicazioni“. Ha poi continuato assicurando tutti i cittadini romani che la situazione Coronavirus è “assolutamente sotto controllo”. Al momento, perciò, da escludere nuove ordinanze restrittive urgenti per tutelare Roma e la Regione, almeno nel breve periodo. Seguiranno sicuramente aggiornamenti, considerando la situazione in continuo sviluppo ora dopo ora in tutta Italia.

